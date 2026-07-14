Ще успее ли Макрон в края на втория си мандат да утвърди Франция като двигател на ЕС

На края на своя втори мандат Еманюел Макрон е вече изцяло фокусиран върху международната политика и утвърждаването на Франция като един от двигателите на Европейския съюз. Този коментар направи проф. Анна Кръстева, политолог, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Проф. Кръстева посочи, че в днешния ден (национален празник на Франция с традиционния военен парад – бел. ред.) има много символика, гордост, самочувствие, сила. Франция е много горда със своите паради, които имат 100-годишна история. Тази година има историческа нотка, защото в парада участват 500 военнослужещи от партньорски държави, включително български гвардейци.

Политологът посочи, че първото послание на Франция е за една военна ядрена сила. „На второ място е международното послание във време на конфликти, и по-конкретно към Русия, колко силна е коалицията, подкрепяща Украйна. Контрастът с ограничения военен парад за 9 май в Москва е налице“, направи сравнение политологът.

Анна Кръстева припомни, че вчера в Париж имаше среща на „Коалицията на желаещите“ (премиерът Румен Радев извади България от нея – бел. ред.), която се ангажира в активна политика на изграждане на архитектурата на Украйна след постигането на мир. Политологът подчерта, че тя не се ангажира с военни действия.

„На края на своя втори мандат Еманюел Макрон е вече изцяло фокусиран върху международната политика и утвърждаването на Франция като един от двигателите (и иновативен такъв) на ЕС“, изтъкна проф. Кръстева. И добави, че той залага на две стратегии – да се укрепят Европейският съюз и НАТО, но и „да се създават ад хок тематични коалиции“.

По думите ѝ Макрон инвестира и в лични контакти със световните лидери – едно неформално общуване, което гради доверие между тях и подпомага решенията на срещите.

„Ако за Макрон основен враг е Русия, за водещият кандидат за негов наследник Марин льо Пен това е ислямският фундаментализъм. Нейното отношение към Москва обаче еволюира в критичен план след войната срещу Украйна, макар и не до степен да промени външнополитическите ѝ приоритети“, констатира проф. Кръстева.

Тя смята, че електоралните профили на Льо Пен и протежето ѝ Жордан Бардела се допълват. Политологът напомни, че в лицето на Льо Пен за първи път ще има осъден кандидат за президент (с електронна гривна) на Франция. По време на процеса срещу нея сподвижникът ѝ Бардела вече се виждаше като кандидата на „Национален сбор“ за президент. Все пак той заяви, че тя ще е президент, а той ще управлява.

„Електоралните профили на Льо Пен и Бардела се допълват – тя има влияние в малките градове, работническата класа, а той си говори с работодателите, едрия бизнес, десния електорат. Тази формула може да се окаже много успешна“, очаква политологът. В анализа си Анна Кръстева посочи, че една крайнодясна партия иска да стане основна и да превърне всички класически партии в опозиция. И добави, че от останалите кандидати за президент с позиция е крайнолевият Меланшон, но най-интересната центристка фигура е бившият премиер на Макрон Едуар Филип.

Целия разговор вижте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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