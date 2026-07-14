OpenAI, Meta и SpaceXAI се надпреварват за по-ефективни и икономични AI модели

Три водещи компании в сферата на изкуствения интелект (AI) представиха нови модели през миналата седмица. Всички те обещават по-висока производителност, но най-силният им аргумент в момента може да се окаже не толкова какво могат да правят, а колко малко струва използването им, пише Bloomberg.

OpenAI съобщи, че най-новият ѝ модел GPT-5.6 е проектиран да изпълнява повече задачи, като същевременно използва значително по-малко токени - единицата данни, която AI моделите обработват. Това ще направи софтуера много по-рентабилен за клиентите.

Grok 4.5 от SpaceXAI на милиардера Илон Мъск се рекламира като модел с два пъти по-висока ефективност при използването на токени в сравнение със сходни модели на други компании. Междувременно главният изпълнителен директор на Meta Platforms Марк Зукърбърг заяви, че цената на Muse Spark 1.1 ще бъде „много привлекателна“.

Новият акцент върху цената съвпада с момент, в който корпоративните клиенти все по-внимателно следят разходите си за изкуствен интелект. По-рано тази година компаниите насърчаваха служителите си да използват AI възможно най-много - практика, известна като tokenmaxxing или максимално използване на токени. През последните месеци обаче някои фирми въведоха по-строги ограничения, след като се сблъскаха с неочаквано високи сметки. Една от причините е, че разработчици като Anthropic PBC преминаха към ценообразуване според реалното потребление, вместо да начисляват фиксирана абонаментна такса.

Главният изпълнителен директор на базирания в Париж AI стартъп H Company Готие Клоа разказва, че е разговарял с редица ръководители на компании, чиито разходи за използване на моделите на OpenAI и Anthropic са достигнали значителни размери. По думите му един изпълнителен директор му е показал фактура, според която само един месец използване на AI модели е струвал милиони долари.

„Компаниите харчат много повече, отколкото преди“, казва Гил Лурия, ръководител на технологичните изследвания в DA Davidson & Co. „Когато виждат, че тези разходи излизат извън контрол, започват да си задават въпроси за ефективността.“

В резултат водещите разработчици на AI вече трябва да намерят начин да предложат максимална стойност на настоящите и бъдещите си клиенти, без да намалят цените дотолкова, че да не успеят да възстановят стотиците милиарди долари, инвестирани в чипове и центрове за данни.

Meta, която разполага със стабилни приходи от онлайн реклама, е готова да бъде „агресивна“, заяви Зукърбърг. „Ценообразуването на някои от останалите лаборатории е изключително високо и носи много големи маржове“, каза той. „Смятаме, че можем да предложим AI от най-висок клас на значително по-достъпна цена.“

OpenAI вероятно има по-малко пространство за маневри, но също признава необходимостта да остане конкурентна по отношение на цените. „Всяка компания вече мисли за разходите си и за стойността, която получава срещу инвестициите си в AI. Именно това искаме да постигнем“, заяви главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман в интервю за CNBC.

Новият тон рязко се различава от този отпреди около година, когато ръководители на OpenAI публично обсъждаха възможността един ден да таксуват по няколко хиляди долара месечно за абонамент за най-мощните си AI модели, за да отразят нарастващата стойност, която те носят на бизнеса.

Днес, освен че представя по-ефективни модели, OpenAI предприема и стъпки, които да помогнат на компаниите да контролират разходите си за изкуствен интелект. Миналия месец създателят на ChatGPT въведе инструменти за анализ на използваните кредити и обновени механизми за контрол на разходите.

„Тъй като компаниите стават все по-чувствителни към цените, те започват да търсят други решения“, казва Лурия. А алтернативи не липсват. Китайски технологични компании като DeepSeek заляха пазара с по-достъпни AI модели с отворен код. Макар тези решения все още да изостават от най-модерните предложения на американските компании, те са напълно достатъчни за изпълнението на много ежедневни задачи.

Някои потребители се насочват и към услуги за избор на модел (model routing), които позволяват автоматично превключване между стотици AI модели според конкретната задача, така че да се постигне най-доброто съотношение между цена и производителност. Една такава платформа - OpenRouter - набра над 100 млн. долара финансиране през май, за да отговори на растящото търсене.

Като поставят акцент върху ценовата ефективност, разработчиците на AI могат да окажат и по-голям натиск върху Anthropic, която мнозина смятат за настоящия лидер в сектора. Според данни на компанията за анализи Artificial Analysis моделите Opus и Fable на Anthropic са сред най-скъпите по отношение на цената за изпълнение на отделна задача.

Самият Илон Мъск отправи директна критика към Anthropic в публикация, с която рекламира Grok 4.5 тази седмица. „Това е модел от клас Opus“, написа той в социалните мрежи, „но е по-бърз, използва токените по-ефективно и струва по-малко.“