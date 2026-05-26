Нова анкета показва, че Жордан Бардела ще спечели президентските избори във Франция

Ново проучване показва, че лидерът на крайнодясната партия „Национален сбор“ Жордан Бардела е на път да спечели президентските избори във Франция през 2027 г., но също така предполага скок в подкрепата за крайнолевия кандидат Жан-Люк Меланшон, съобщава Politico.

Според анкета на Odoxa, Бардела би победил консервативния кандидат и бивш премиер Едуар Филип с резултат от съответно 52% и 48% във втория тур на надпреварата за Елисейския дворец.

Но по-големият въпрос сега е дали Филип изобщо ще стигне до втория тур като консенсусен кандидат на либералите и центристите. Проучването на Odoxa идентифицира значителен импулс за Меланшон, лидер на партията „Непокорена Франция“, който сега е почти наравно с Филип в анкетите за първия тур.

Класиране на Меланшон за балотажа с двама кандидати догодина се възприема като кошмарен сценарий от повечето центристко-десни и центристко-леви политици във Франция, тъй като анкетите прогнозират, че той ще загуби от крайната десница.

Анкета на Odoxa показа, че лидерът на „Непокорена Франция“ ще спечели 16% от гласовете на първия тур, в сравнение с 12% в подобно проучване, проведено миналия месец. Анкетата го поставя практически наравно с Филип, чийто резултат спада от 21% на 17%.

Меланшон е и най-популярният ляв политик сред левите избиратели, изпреварвайки съперници като бившия президент Франсоа Оланд и евродепута Рафаел Глюксман. Около 49% от левите избиратели подкрепят Меланшон, в сравнение с 43% за Оланд и 36% за Глюксман.

„За Едуар Филип тази анкета през май е тревожен сигнал, с двоен удар... който показва, че той изостава от Бардела на втория тур и е в обсега на Меланшон“, изтъква ръководителят на Odoxa Гаел Слиман.

Проучване на Odoxa, публикувано през ноември, прогнозира, че лидерът на „Национален сбор“ ще победи крайнолевия кандидат със 74% срещу 26%.