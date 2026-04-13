Франция и Великобритания свикват среща за сигурността в Ормузкия проток

Мисията ще бъде разгърната веднага щом ситуацията го позволи, според френския президент Еманюел Макрон

15:09 | 13.04.26 г.
Премиерът на Великобритания Киър Стармър (вляво) и президентът на Франция Еманюел Макрон (вдясно). Снимка: Bloomberg LP
Премиерът на Великобритания Киър Стармър (вляво) и президентът на Франция Еманюел Макрон (вдясно). Снимка: Bloomberg LP

Франция и Великобритания ще организират съвместно "в близките дни конференция с държавите, готови да допринесат" за създаването на многонационална миротворческа мисия, предназначена да възстанови свободата на корабоплаването" в Ормузкия проток, обяви френският държавен глава Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

"Тази строго отбранителна мисия, отделна от воюващите страни, ще бъде разгърната веднага щом ситуацията го позволи", добавя Макрон в публикация в социалната платформа X.

Това означава, че тази мисия не е предназначена да бъде интегрирана директно в усилията на САЩ в пролива, отбелязва АФП.

Еманюел Макрон, който разговаря с британския премиер Киър Стармър, не коментира американското решение за морска блокада на Ормузкия проток, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп след провала на преговорите между Вашингтон и Техеран и което трябва да влезе в сила днес.

Стармър заяви, че не подкрепя тази блокада.

В своето съобщение в X френският президент призовава да не се пестят "никакви усилия", за да "се постигне бързо, солидно и трайно уреждане на конфликта в Близкия изток по дипломатически път", "което да предостави на региона стабилна рамка, позволяваща на всеки да живее в мир и сигурност".

(БТА)

Последна актуализация: 15:15 | 13.04.26 г.
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

