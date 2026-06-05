Гърция получи зелена светлина за предсрочно погасяване на заеми за 6,95 млрд. евро

Европейският стабилизационен механизъм (ЕСМ) одобри искането на Гърция за предсрочно погасяване на заеми в размер на 6,95 млрд. евро по първата спасителна програма по Механизма за отпускане на заеми за Гърция (GLF), съобщава Euronews.

Заемите бяха част от международните спасителни пакети, договорени по време на дълговата криза в Гърция през 2010 г. Предсрочното погасяване на дълга може да допринесе за намаляване на бъдещите разходи по кредитите и да даде сигнал за финансова стабилност пред инвеститорите.

Европейските спасителни фондове се съгласиха да не изискват от Гърция да изплаща предсрочно дължимите им заеми като част от сделката. Обикновено Гърция би трябвало да извършва паралелни плащания към Европейския механизъм за стабилност и Европейския инструмент за финансова стабилност при изплащането на части от спасителните си заеми. Решението позволява на Атина да пристъпи към изплащането на 6,95 млрд. евро, без да се налагат тези допълнителни задължения.

Управителният съвет на ЕСМ одобри също така използването на средства от специална резервна сметка, създадена след излизането на Гърция от спасителната програма, за да подпомогне финансирането на трансакцията.

Съгласно условията на споразуменията на Гърция с ЕСМ и Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), предсрочното изплащане на определени кредитори, включително кредиторите по GLF, обикновено би изисквало съответно предсрочно изплащане към двата европейски спасителни механизма. Одобрените в четвъртък дерогации премахват това изискване.

Изпълнителният директор на ЕСМ и главен изпълнителен директор на ЕИФС Пиер Граменя заяви, че Гърция продължава да отбелязва стабилен икономически напредък. Той посочи, че последното погасяване на задълженията към кредиторите по програмата GLF – второто по големина до момента – ще укрепи доверието на пазарите, ще намали риска от колебания в лихвените проценти и ще допринесе за подобряване на структурата на държавния дълг. По-стабилната дългова позиция може да улесни и да направи по-евтино набирането на средства от правителствата за публични разходи и инвестиции.

Решенията бяха взети след официално искане от гръцкото правителство. Планът обхваща предсрочното погасяване на заеми по GLF, чийто падеж първоначално по принцип е през 2029 г. и между 2033 и 2035 г., с обща стойност 6,95 млрд. евро. След приключването на тази операция сметката за паричен резерв ще бъде напълно изчерпана.

Механизмът за отпускане на заеми за Гърция беше ключова част от първата международна спасителна програма за Гърция, договорена през май 2010 г. Тя се състоеше от двустранни заеми от 14 държави от еврозоната на обща стойност 52,9 млрд. евро, от които 26,3 млрд. евро остават неизплатени.

Гърция приключи изплащането на заемите си към Международния валутен фонд (МВФ) през 2022 г., две години по-рано от предвиденото. Предишното предсрочно погасяване на заемите по GLF се състоя през 2025 г.