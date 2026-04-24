Италия ще изпревари Гърция като най-задлъжнялата страна в еврозоната още тази година

Гърция няма да е най-задлъжнялата страна в еврозоната до края на годината – очаква се държавният ѝ дълг да намалее под този на Италия, според източници на Ройтерс и данни от новия бюджетен план на Рим.

Очаква се гръцкият дълг да намалее до около 137% от брутния вътрешен продукт (БВП) тази година от 145% през 2025 г., съобщават двама високопоставени източници на Ройтерс.

В същото време дългът на Италия ще нарасне от 137,1% от БВП през 2025 г. до 138,6% през 2026 г. в рамките на многогодишния бюджетен план на финансовото министерство, публикуван в четвъртък.

„Гърция няма да е най-задлъжнялата страна в еврозоната – от тази година“, посочва един от двамата гръцки държавни представители, с които медията е разговаряла.

Новите оценки за съотношението на гръцкия дълг ще бъдат включени в новия многогодишен фискален план на страната, който ще бъде представен на Европейската комисия в края на този месец.

Италианският дълг ще остане по същество стабилен на ниво от 138,5% през 2027 г., преди да намалее до 137,9% през 2028 г. и до 136,3% през следващата, показва бюджетният план.

От 2020 г. държавният дълг на Гърция – най-високият в еврозоната през последните две десетилетия – се сви с над 45 пр. п. до 145% от БВП миналата година. Италия е намалила дълга си с около 17 пр. п. за същия период.

Гърция, която се възстановява от десетилетна финансова криза и три спасителни програми за около 280 млрд. евро, планира да изплати предсрочно заеми за около 7 млрд. евро от първата си спасителна програма по-късно през годината.