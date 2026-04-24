"Европейски" наеми и "местни" заплати водят до криза с достъпността на жилищата в Гърция

Гърция е изправена пред дълбока жилищна криза, тъй като нарастващите цени на наемите в столицата и силно потиснатите средни заплати правят жилищата недостъпни за голяма част от хората, пише изданието pappaspost.com.

Според анализ на Центъра за либерални изследвания (KEFiM) Гърция е отбелязала още една година на годишен ръст на цените на наемите през 2025 г. от 10,1%. Това е второто по големина повишаване на наемите в Европейския съюз след Хърватия и значително изпреварва средното равнище в съюза от 3,2%.

Но за жителите на Атина финансовото бреме от наемането на жилища е особено диспропорционално на заплатите им. Средният наем на едностайно жилище вече се равнява на 70,2% от средната месечна заплата, което е в рязък контраст със средното ниво в ЕС от 33,8%.

Положението е още по-тежко за гръцките семейства – наемът на двустаен апартамент в Атина поглъща цели 93,6% от средната гръцка заплата спрямо 45,6% в ЕС. Ако домакинството изисква още по-голям, тристаен апартамент в Атина, наемът нараства до 140,4% от средната заплата в Гърция при 62 на сто в ЕС. Това означава, че домакинствата не могат да си позволят наем на подобен апартамент, ако нямат няколко източника на доходи.

Според анализа на KEFiM корените на жилищната криза в Атина са в крайните колебания на икономиката през последните две десетилетия. След спада с 43% на цените на жилищните имоти в Атина по време на кризата в Гърция от 2008 до 2017 г. до 2025 г. цените на имотите са се повишили с 86%, като те в крайна сметка преминаха нивата преди кризата.

Агресивният ръст на цените се дължи на редица фактори като значителен недостиг на нови жилища, търсене, движено от туризма, увеличаване на жилищата за краткосрочен наем, инвестициите в „Златна виза“ и празните апартаменти. Тези фактори, взети заедно, са тласнали нагоре цените на ограничените и остаряващи жилища за продажба в Гърция.

Но това е само половината от историята, тъй като в основата на жилищната криза са заплатите, а не наемите. Според анализа на KEFiM цените на наемите в Атина вече са сравними с тези в останалата част от Европа. Кризата с достъпността на жилищата се дължи на ниските средни брутни месечни възнаграждения в Гърция от 1496 евро, под половината от средното ниво в ЕС от 3317 евро.