Симеон Дянков: Реалният дефицит за 2025 г. е около 5,5% от БВП

Реалният дефицит за 2025 г. е между 5,5% и 6% от БВП, каза пред БНТ председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков.

Той е съгласен с председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, че процедурата по свръхдефицит, която Европейската комисия (ЕК) започва срещу България, е знак за недоверие.

„За първи път се случва в година, в която няма редовен бюджет – 2026 г., да започва процедура по свърхдефицит срещу България и за 2025 г., и за 2026 г.“, каза Дянков.

Според него реалният дефицит за миналата година е в размер на 2,2 млрд.-3,4 млрд. евро, т.е. 5,5%-6% от БВП. Той се формира от свършени, но неразплатени дейности, „счетоводни трикове“ – като авансово внесения от банките данък за 2026 г., неразплатено навреме ДДС към фирмите и средствата, прехвърлени в бюджета на бившия финансов министър Теменужка Петкова към БЕХ и ББР.

„Донякъде говоренето на новото правителство, че 7,4% дефицит предстои – според мен беше грешка, трябваше да говорят само за миналото“, каза Дянков, като според него това е и сред причините за процедурата по свръхдефицит.

„Тук големият въпрос е има ли в самолета реформатори, или няма. Аз твърдя, че няма реформатори. От финансовото министерство няма да излязат реформи. Екипът там е от бивши министри и зам.-министри, които всъщност са виновни за тези предишни бюджети, за които сега си говорим“, каза Дянков. Възможни реформатори той вижда в лицето на вицепремиерите Атанас Пеканов и Александър Пулев, на които обаче са поверени други ресори – европейските средства и икономиката.

Дянков коментира препоръките на Европейската комисия (ЕК) относно промяна на плоския данък, като посочи, че в еврозоната няма друга държава с плосък данък, но това е конкурентен плюс.

„Няма и друга държава, която няма данък „свръхпечалба“ върху банките“, каза Дянков.

Как да се намали дефицитът?

Българската банка за развитие (ББР) да се ликвидира като дружество, да се премахне компенсацията от 20 заплати за служителите в силовите министерства и да се изравнят условията в държавната администрация и частния бизнес, предложи Дянков като мерки, които да свият държавния дефицит още тази година. Според него това би довело до спестяване на 2,3 млрд. евро.

„ББР да се ликвидира като дружество. То носи само корупция, от ББР чуваме само какви ли не скандали“, каза Дянков пред БНТ. Според него добра мярка е било решението на кабинета „Гюров“ да върне 1,4 млрд. евро от капитала на дружеството към държавния бюджет, но там остава капитал от още 1,3 млрд. евро, които също биха се насочили към бюджета, ако ББР бъде закрита.

„ББР винаги се е управлявало зле“, подчерта Дянков.

Друга мярка за свиване на бюджетния дефицит според председателя на Фискалния съвет е изравняването на условията в държавната администрация и частния сектор. Според него, ако държавните служители започнат да си плащат осигуровките дори в средата на годината, от това ще се спестят 620 млн. евро. Премахването на 20-те заплати компенсация би довело до доброволно напускане на пенсионерите в силовите структури и сред държавните служители, от което биха се спестили още 400 млн. евро. Дянков подчерта, че говори само за държавните служители, а не за цялата публична администрация.