Повече централни банки от всякога ще купуват злато тази година

Повече централни банки от всякога очакват да увеличат златните си резерви, сигнализирайки, че една от основните сили зад рекордния ценови ръст на благородния метал остава непокътната въпреки спадовете тази година, предава Bloomberg.

В допитване сред 74 централни банки 45% са заявили, че възнамеряват да купуват злато през предстоящата година, което е най-големият дял от началото на събирането на данни от World Gold Council (WGC) и YouGov от 2018 г. насам. Само една централна банка е заявила, че смята да намали запасите си, съобщава организацията в публикуван във вторник доклад.

Цените на златото нараснаха над два пъти през последните три години, като силният ръст беше подкрепен от рязкото ускоряване на покупките от централните банки. Част от ръстовете бяха заличени тази година, след като конфликтът в Близкия изток повиши цените на енергоносителите и засили очакванията лихвените проценти да останат по-високи за по-дълго време. Това намали привлекателността на златото, което не носи доходност.

Спекулантите излязоха от търговията, а цените през последно време достигнаха най-ниската си точка от ноември насам.

„Смятам, че спадът на цената е добра възможност за някои централни банки да започнат да купуват“, коментира Шаокай Фан, глобален ръководител на централните банки в WGC - браншова организация, която представлява компаниите за добив на злато. През 2025 г. „установихме известен брой централни банки, които казваха: О, цената е малко висока в момента, искам да изчакам и да видя дали има добра възможност да купуваме“, добавя той.

Темпът на покупките на злато от централните банки се ускори през първото тримесечие, въпреки че Турция, Русия и Азербайджан започнаха да се освобождават от ценния метал.

През следващата година централните банки на страните с нововъзникваща и развиваща се икономика ще съставляват по-голямата част от потенциалните купувачи, сочи допитването на WGC. Около 53% от тази група анкетирани са заявили, че очакват резервите им да нараснат спрямо 18% от централните банки на страните с развита икономика.

Голяма част от покупките се осъществяват чрез местни програми за натрупване на запаси, поради което страните купуват злато от собствените си компании за добив с местна валут,а вместо да използват ограничените си резерви от твърда валута. Половината от централните банки, които планират да купуват злато, са заявили, че ще финансират покупките по този начин, а 38 на сто са казали, че ще продадат съществуващи резервни активи.

Английската централна банка, която се намира в най-големия център за злато - Лондон, остава най-популярното място за съхраняване на ценния метал от централните банки, използвана от 57% от анкетираните. Но 9 на сто са заявили, че са съхранявали повече злато в собствените си граници през миналата година. 10% са предприели действия да диверсифицират резервите си на различни локации спрямо съответно 5% и 2% в миналогодишното допитване.

Политическият риск „определено е в умовете на централните банки“, казва Фан и преориентирането може да създаде добри възможности за алтернативни центрове като Сингапур и Хонконг, които полагат усилия да съхраняват злато на централните банки, за да подкрепят собствените си златни пазари.