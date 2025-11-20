Чужденците се насочват към все по-скъпи ваканционни имоти в Гърция

Чуждестранните купувачи на ваканционни жилища в Гърция се обръщат към по-скъпи и луксозни активи през 2025 г., пише гръцкият вестник „Катимерини“.

Според анализ на Elxis-At Home в Гърция, специализирана в купуването и продаването на ваканционни жилища на чужденци, през тази година почти се е утроил процентът на купувачите, които предпочитат имоти на стойност от 600 хил. евро нагоре. Сега техният дял е 23,7 на сто спрямо едва 8% през 2024 г.

„Гърция се придвижва с една категория нагоре и се превръща от пазар на възможности в пазар на доверие и стабилност. Това означава, че купувачите от чужбина по-лесно инвестират големи суми за придобиването на дома на мечтите си“, коментира Георгиос Гаврилидис, главен изпълнителен директор на Elxis.

Това е отразено и в средната продажна цена на новопостроените ваканционни жилища, която е нараснала със 17% тази година до 420 хил. евро спрямо 360 хил. евро през 2024 г. Според Гаврилидис това показва постепенно узряване на пазара.

„Пазарът не се раздува, а узрява. Средният годишен ръст на цените от 8-10% през последните години показва, че гръцкият пазар вече е придобил трайност, дълбочина и нисък риск“, отбелязва той.

Освен това, както показват данните, мнозина вече комбинират покупката за собствено ползване с инвестиционна цел. Годишната нетна възвръщаемост от краткосрочните наеми варира между 4% и 6%, затова купувачите имат двойна полза – от използването на дома и от повишаването на стойността му, тъй като търсенето остава високо.

Най-популярната ценова категория остава тази на жилищата от 300 хил. до 600 хил. евро, към която са се насочили 44% от купувачите на ваканционни жилища. За сметка на това най-достъпните жилища на цена под 300 хил. евро отбелязват годишен спад от 36,8%, като тази година те са предпочитани от 32,2 на сто от купувачите.

Най-активните групи купувачи са тези от Германия, Нидерландия, Белгия, Австрия, Швейцария, скандинавските страни и вече САЩ, при които се наблюзава значително засилване на интереса за покупка. Профилът на купувачите включва основно хора между 45 и 70 години, със стабилни доходи и намерение за дългосрочен престой в Гърция.