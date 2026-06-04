Зеленски предложи мирни преговори на Путин в отворено писмо

Украинският президент Володимир Зеленски предложи мирни преговори на руския лидер Владимир Путин в отворено писмо в четвъртък, съобщава Bloomberg.

„Украйна е готова за пълно прекратяване на огъня за периода на преговорите“, написа Зеленски. „Ние в Украйна не искаме постоянна война. Знаем много добре, че животът без война е безкрайно по-добър. И искаме да постигнем това“, се казва още в писмото.

Призивът дойде, докато представители на трите най-големи икономики в Европа – Германия, Франция и Великобритания – обсъждат възможността за провеждане на преговори с участието на Русия и Украйна, според запознати с въпроса, пожелали анонимност. Те са говорили по въпроса и с украинската страна, посочиха източниците.

Тъй като водените от САЩ мирни преговори са в застой, а руските сили понасят все повече загуби на бойното поле, трите държави виждат възможност да склонят Путин да седне на масата за преговори, допълват източниците. Засилвайки натиска върху Кремъл, украинските сили постигат все по-голям успех с удари с дронове дълбоко на територията на Русия, като в същото време има някои признаци на съпротива срещу войната и най-високо ниво в Москва.

Путин все още не е имал възможност да прочете писмото на Зеленски, но ще бъде информиран за него по-късно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Ако Зеленски иска да се срещне с Путин, може да дойде в Москва, каза той.

В писмото Зеленски казва, че срещата трябва да се проведе в трета държава, отхвърляйки Москва като място за провеждане.

Путин многократно е заявявал, че е готов да се срещне със Зеленски в Москва или другаде, но само на последния етап от мирните преговори, за да се подпише споразумение, а не да се водят съществени разговори. Путин също така отхвърли всички призиви за примирие, докато се провеждат мирните преговори, като според него прекратяването на огъня ще бъде използвано за превъоръжаване на Украйна и подобряване на нейната отбрана.

„Ако лично Вие в мислите си не стигнете до идеята, че е време да сложим край на тази война, Украйна ще продължи да се бори за съществуването си. Ще имаме хора, които ще ни подкрепят“, пише в писмото, което бе публикувано на сайта на украинското президентство, цитирано от БТА. „Но и ще трябва да се борите много по-усилено за своето съществуване - не на Русия, а за своето собствено. И това не е заплаха от мен или от Украйна. Това са факти от руската история, които добре знаете: когато Русия се уморява, настъпват промени“, добавя Зеленски.

„Стига толкова, изборът е Ваш“, пише още той и предлага на руския президент лична среща.

По-рано в четвъртък руският президент отхвърли перспективата европейските лидери да помогнат за преговорите за прекратяване на конфликта, отхвърляйки ги като посредници и настоявайки за мирно споразумение, каквото според него е било постигнато с президента Доналд Тръмп в Аляска. Путин също така постави под въпрос легитимността на Зеленски като лидер на Украйна.

„Ако някога стигнем до подписването на мирен договор, ще намерим тези, които трябва да подпишат съответните документи“, каза Путин.

Въпреки че Путин е основният адресат на писмото на Зеленски, то ще бъде предадено по дипломатически канали и на други страни, включително на САЩ и основните партньори на Украйна, каза пред репортери съветникът на Зеленски Дмитро Литвин.