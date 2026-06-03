Санкт Петербург е под обстрел часове преди началото на икономическия форум

Утрото в Санкт Петербург започва с взривове и удар по един от най-големите петролни терминали в северозападна Русия - "Петербургския петролен терминал", показват геолокализирани кадри в социалните мрежи. Според руски медии това е най-модерният и натоварен терминал в Балтийско море с капацитет за претоварване на 12,5 млн. тона годишно, част от стратегическите обекти на Русия. На територията на комплекса има 21 резервоара за съхранение на петролни продукти.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърждава атаката, съобщавайки за 50 свалени дрона през нощта срещу 3 юни. В Санкт Петербург днес започва едно от най-известните икономически събития в Русия - Петербургския международен икономически форум. Терминалът се намира на около 17 км от конгресния център "Експо Форум", където до 6 юни ще се провеждат срещите и дискусиите.

Кметът на Москва Сергей Собянин също съобщи за свалени 22 дрона, но без да даде повече подробности за нанесени щети. Има съобщения и за поражения по завода "Прогрес" в Мичуринск (Тамбовска област), в който се произвеждат високотехнологични системи за управление на авиационна и ракетна техника.

Украинските военни заводи стават цел за руските ракети

Военните заводи стават цел за руските ракети, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в своето обръщение за 1560-ия ден от пълномащабната война след масирания обстрел срещу Украйна в нощта срещу 2 юни. Той уточни, че в руските дронове и ракети има "не един, а хиляди западни компоненти" и призова за по-строго спазване на санкциите, както и за ускоряване на работата по европейската антибалистична система.

"За съжаление доставките не позволяват на нашата въздушна отбрана да прихване по-голям брой ракети", каза още Зеленски по повод последната масирана атака към Украйна. Русия изстреля 73 ракети, повечето движещи се по балистична траектория, както и 656 дрона.

Руски военни кореспонденти съобщават за атаки по "Укроборонпром" в Киев, както и по други обекти като "Мотор Сич" - производител на двигатели за самолети и хеликоптери, в Запорожка област. Според коментарите в Telegram в атаката този път няма участие "Орешник", но пораженията, които нанасят обичайните средства, са по-видими.

Украинските военни също посочват, че балистичните ракети на Русия са много по-опасни от "демонстрационните изстрелвания" на междуконтиненталната ракета.

В Института за изучаване на войната (ISW) допълват, че Министерството на отбраната на Русия действително публикува информация за поразени военни цели, но руските дронове и ракети са нанесли много щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура и са причинили много жертви сред цивилното население.

Русия запазва модела на "двойните удари" - последователни атаки на един и същи обект в рамките на часове, чиято цел са първите отзовали се спасители, и атакува обекти на гражданска инфраструктура като част от психологически натиск, допълват още военните анализатори от ISW.

Русия използва 8 ракети "Циркон" като сигнал към Запада

Според говорителя на ВВС на Украйна Юрий Ихнат осемте ракети "Циркон" са силен сигнал към Запада. Тези ракети бяха част от ядрените учения на Русия и Беларус и са включени в системите за унищожаване на вражески подводници.

Ракетите са свръхзвукови с балистична траектория, обясни Ихнат пред украински медии. Заедно с 33-те ракети "Искандер - М" атаката е била много трудна за отразяване на фона на недостига на ракети за Patriot.

Миналата седмица Володимир Зеленски изпрати писмо до Конгреса и Белия дом с молба за помощ - предоставяне на ракети или лиценз за производството им, което би могло да бъде от полза за намаляване на глобалния недостиг от тези прехващачи. Системите Patriot е единствената възможност на Украйна да сваля руските балистични ракети.

Конгресът ще разгледа подновяване на помощта за Украйна

Камарата на представителите ще разгледа Закон за подкрепа на Украйна, след като петиция, задължаваща институцията да обсъди текстовете получи необходимите 218 подписа. Те предполагат отпускането на 1,3 млрд. долара военна помощ и заеми в размер на 8 млрд. долара. Законопроектът предвижда още и нови санкции към Русия.

Политиката на Белия дом е съвсем различна - с идването си на власт президентът Доналд Тръмп спря военната помощ, а в последните месеци започна да облекчава и санкциите срещу Москва. Според украински източници в момента САЩ споделят само разузнавателна информация, но не като помощ, а като обмен между партньорски организации. САЩ продава оръжие за Украйна - в момента основно това са зенитните ракети за Patriot, които Киев получава по инициативата PURL на НАТО.

За да бъде одобрен законът е нужно обикновено мнозинство - 218 гласа в 435-местната Камара на представителите, а след това и одобрение в горната камара - Сената, където са нужни 60 гласа. Изглежда реалистично законът да премине през Конгреса на фона на двупартийната подкрепа за Украйна.

Тръмп обаче може и най-вероятно ще наложи вето на закона. То може да бъде преодоляно с 2/3 от гласовете в Камарата на представителите, което обаче вече е малко вероятно.

Войната може да свърши до края на деня

Войната може да свърши до края на деня, ако Украйна се изтегли от руските територии, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Вероятно с това изявление има предвид Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област, които Русия анексира и вписа в Конституцията си през 2022 година, макар и да не контролира изцяло територията им.

Коментарът беше направен в отговор на въпрос за масираната въздушна атака към Киев, Днипро, Харков и Суми. В Украйна са категорични - това е доказателство, че Русия не може да постигне тези цели по военен път и затова извършва въздушни удари, чиято цел е натиск към населението и институциите, каквито са и оценките на ISW.

Русия влиза в лятната офанзива в лоша позиция, но натискът на фронта продължава

Русия влиза в лятната си офанзива в по-лоши позиции спрямо предишните години - големи загуби и малък напредък. По данни на украинския военен анализатор Олександър Коваленко през май руснаците са окупирали по-малко от 20 кв. км. Според методиката за анализи на ISW от началото на годината Русия държи под свой контрол (без прониквания) нови 40,6 кв. км. Натискът на фронтовата линия обаче продължава. Периодът с над 200 атаки на ден е рекорден и продължава вече 22-и ден.

Сводката а Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1560-ия ден от войната (2 юни) показват, че най-горещите точки на военните действия остават Покровск и Хуляйполе. Данните сочат, че в двете направления има по над 40 атаки.

Руски военни кореспонденти съобщават за ожесточени боеве около Костянтинивка, както и струпване на украински военни край Мала Токмачка, която Русия опитва да окупира повече от 1500 дни. Атаки отново има в Словянск (20), както и в Лиман (14).

ВСУ съобщава за общо 263 атаки спрямо 249 ден по-рано. През миналото денонощие Русия е извършила и 80 въздушни удара с 252 авиационни бомби, както и 3100 артилерийски обстрела. Използвани са и 9700 fpv-дрона.

Русия съобщи за свалени рекорден брой украински дронове през май

През май руското Министерство на отбраната е свалило над 7300 дрона, което е увеличение спрямо рекордните 6441 свалени дрона през април. Според руски наблюдатели основната цел са петролни бази, рафинерии и други съоръжения, свързани с този сектор. Русия не отчита изстреляния брой дронове, няма данни и за свалените дронове над окупираните Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. В тези зони в последните седмици се нанасят и удари с дронове със среден обсег, ограничаващи доставките за южни фронт. В резултат от 3 юни горивата в Севастопол ще се продават само за автомобили със специален статут на движение, съобщи назначеният от Москва губернатор на града Михаил Развожаев.

Рекорден е броят и на руските дронове, които украинските ВВС са регистрирали през май - над 8000 хил., като свалени са над 90% от тях.

През май Русия извърши един от най-мащабните въздушни удара от месеци, използвайки 90 ракети и 600 дрона. В тази атака беше използвана ракетата "Орешник" - междуконтинентална ракета със среден обсег на действие.