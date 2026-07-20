БФБ затвори с минимални изменения на индексите и оборот под 500 хил. евро

Първата за седмицата сесия на Българската фондова борса (БФБ) приключи с минимални изменения на индексите и оборот под 500 хил. евро заради слабата активност.

От индексите единствено основният SOFIX отчете спад – с 0,01% до 1256,21 пункта, като продължава да се движи в тесни граници от седмици.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,1% до 214 пункта, BGTR30 – с 0,56% до 1073,89 пункта, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел добави 0,15% до 235,59 пункта.

Индексът на малките и средни предприятия beamX се повиши с 0,58% до 115,79 пункта в сесията.

Оборотът достигна малко под 474 хил. евро, като акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) затвориха с най-голям оборот в сесията – 95,75 хил. евро. Следват акциите на „Шелли груп“ с близо 60,4 хил. евро.

Акциите на „Сирма груп“ са на трето място по оборот с 12,5 хил. евро, следвани от „Агрия Груп Холдинг“ с близо 11,9 хил. евро и „Градус“ с 10,7 хил. евро.

ФНИБ е и най-търгуваната акция в сесията с 85 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 32, „Сирма груп“ с 23 и „Агрия Груп Холдинг“ с 15.

От акциите в състава на SOFIX тези на „Уайзър Технолоджи“ поскъпват най-силно в понеделник – с 1,19%, следвани от „Сирма груп“ с 0,53%, ФНИБ с 0,39%, „Адванс Терафонд“ с 0,38%.

На другия полюс са акциите на „Шелли груп“, които поевтиняват с 1,04%, и на „Химимпорт“ със спад от 0,4%.

„Албена“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 15,52%, следвана от „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ с 11,32% и „Агрия Груп Холдинг“ с 6,06%. Акциите на „Чайкафарма“ поевтиняват най-силно от включените в индекса със спад от 10,98%, следвани от „Петрол“ със спад от 2,52% и „ИПО Растеж“ с 1,77%.

От индекса beamX акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ поскъпват с 8,11%, а на „Дронамикс Кепитъл“ – 1,75%. Акциите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ поевтиняват с 6,54%.