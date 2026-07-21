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Конституционният съд отмени част от правомощията на особения управител на „Лукойл“

Промени ще ограничат възможността държавният управител да диктува условията, цената или крайния купувач на търговската част от бизнеса

18:05 | 21.07.26 г. 1
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Конституционният съд обяви за противоконституционни текстове, които по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, засягат дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Те даваха широки права на особения търговски управител да се разпорежда с имущество, акции и дялове от предприятията.

Решението е взето единодушно с пълно мнозинство от 12-те конституционни съдии по конституционното дело, образувано по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание, а докладчик по него е съдия Орлин Колев. Към решението са приложени особените становища от съдиите Сашо Пенов, Красимир Влахов, Десислава Атанасова, Галина Тонева, Невин Фети и Орлин Колев, съобщиха от съдебната институция.

Припомняме, че назначаването на особен управител, както и някои негови действия, бяха изключени от съдебен контрол, а на него беше възложено да упражнява в пълен обем правото на глас на акционерите и да прави промени в органите на управление. Той имаше възможност да извършва разпоредителни сделки с капитала при специален ред.

Сред аргументите за отмяна в текстовете от Конституционният съд е защита на частната собственост, след като разпоредби позволяваха намеса в дейността, транспорта и търговията на дружествата, съхраняващи или търгуващи с петролни продукти.

Единодушното решение на съдиите отменя текстове, които разширяваха ролята на особения държавен управител извън рафинерията – към съхранението, транспорта и търговията на едро и дребно.

Преди да вземат решение, конституционните съдии са се запознали със становището, което е представило Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“, както и с правното мнение на доц. д-р Иван Цветанов.

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Последна актуализация: 18:05 | 21.07.26 г.
Конституционен съд Лукойл Нефтохим Бургас търговия с горива цени на горива Лукойл
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Коментари

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1
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Slavi.13
преди 1 час
1,5 година след като е приет закона тежко натоварения съд на най-некомпетентните лица, които никога не са работили като съдии се произнесоха!!!
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