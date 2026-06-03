Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на „Лукойл”

Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител на „Лукойл”. Не негово място е назначен Евгени Симеонов. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет след заседание на правителството.

Предложението за промяната е било прието единодушно от Съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет.

Пулев посочи, че мотивите за смяната са комплексни, а аргументите за нея са категорични. Според него Евгени Симеонов притежава необходимия професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществява ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата от групата „Лукойл“.

Министърът съобщи, че Симеонов е служител на Министерството на икономиката от над десет години. Кариерата му започва през 2016 г. като младши специалист, а впоследствие заема ръководни позиции, включително председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Александър Пулев мотивира рокадата, посочвайки още, че липсва отчетност и прозрачност в работата на Спецов.

„Има нормативни изисквания да се даде шестмесечен заздравителен план на всички дружества, които са част от правомощията на особения управител, но такъв не е входиран. Липсва отчетност и представени доклади“, посочи министърът.

По отношение на законосъобразността Пулев каза, че разполага с информация за работата на Спецов, която на този етап не може да сподели.

В началото на днешното правителствено заседание министър-председателят Румен Радев съобщи, че по предложение на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Министерският съвет ще гласува смяна на особения търговски управител на „Лукойл“.

Румен Спецов беше назначен за особен търговски управител пред ноември 2025 г.