Промените за особения управител на "Лукойл" минаха на второ четене в комисия

Временната комисия по бюджет и финанси одобри проекта за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, съобщи БТА. Те се отнасят до правомощията на особения управител на активи, въвеждайки съдебен контрол по отношение на действията му, свързани с разпореждане на акции или имуществото на дружествата, които управлява.

В момента под контрола на държавата чрез особен управител са поставени активите на руската компания "Лукойл". Тя е под санкциите на САЩ от есента на 2025 година и имаше риск да спре работата на единствената рафинерия у нас, ако дейността не беше поета от особения управител. На поста беше назначен тогавашният ръководител на Националната агнеция за приходите (НАП) Румен Спецов.

По силата на закона в момента приходите от дейността на българското дружество на "Лукойл" се събират в специална сметка, която трябва да бъде предадена на собственика, когато отпаднат санкциите.

По време на дискусиите на първо четене в пленарна зала опозицията коментира, че има опасност промените в законодателството в движение да предизвикат подаване на искове в съда от собственика на рафинерията у нас. Според депутати от "Възраждане" "Лукойл" даже вече е подала иск за 3 млрд. долара срещу държавата заради изземването на контрола върху дружествата у нас. От партията поискаха правителството да проведе преговори за покупката на рафинерията.

Депутатите от "Демократична България" пък поискаха становище от Министерството на финансите относно риска за подаване на искове срещу България. Именно тази институция се занимава със защитата и воденето на арбитражни дела.

В деловодството на Народното събрание няма данни за внесено становище от министерството. Единственото предложение за поправка, внесено между първо и второ четене е на председателя на временната комисия Константин Проданов, подписано и от депутата на "Прогресивна България" Стефан Белчев. То е редакционно и касае промяна в името на една от комисиите, които са част от промените - Комисията по икономическа политика и иновации вече се казва Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия.

Промените в закона вероятно ще бъдат разгледани в пленарната зала на второ четене през тази седмица. Програмата на депутатите ще бъде публикувана официално, след като бъде одобрена в първото заседание за седмицата на 3 юни.