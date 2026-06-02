Свалянето на санкции и скъпият петрол увеличиха печалбата на "Роснефт" с над 100%

Печалбата на "Роснефт" се увеличи над 100% в края на първото тримесечие спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година, показва финансовият отчет на най-голямата руска петролна компания. Този период съвпада с поскъпването на петрола в световен мащаб заради войната в Близкия изток, както и свалянето на санкциите на САЩ, наложени през октомври 2025 година.

От компанията съобщават, че печалбата в периода януари-март се повишава до 115 млрд. рубли (1,6 млрд. долара) след 16 млрд. рубли през четвъртото тримесечие. На годишна база обаче има загуба, показват данните от по-старите отчети на компанията. През първото тримесечие на 2025 година печалбата е била в размер на 170 млрд. рубли.

Статистическа справка показва още, че средната цена на сорта "Брент", който е референтен за повечето петролни договори, през първите месеци на миналата година е 73 долара за барел. През първото тримесечие на тази година средната цена на сорта "Брент" е 81 долара за барел. През март цената превиши 120 долара за барел за първи път от години.

И ръководителят на "Роснефт" Игор Сечин - един от близките до руския президент, не е голям оптимист. В изявление той посочва, че пазарите са волатилни заради конфликта в Близкия изток. Същевременно отрасълът се сблъсква със "съществени оперативни рискове" - спиране на работата на тръбопроводите на "Транснефт", атаки по рафинерии, петролни складове и станции на петролопроводи.

Отчетеният период всъщност все още не обхваща масираните атаки по обекти на руската петролна индустрия, които започна Украйна, след като САЩ свалиха санкциите срещу руския петрол. Само през май потвърдените с геолокализирани данни ударени и спрели да работят рафинерии са 10 - повечето собственост на "Роснефт", "Лукойл" и "Газпром Нефт".

През април на няколко пъти беше ударена рафинерията на "Роснефт" в Туапсе. В нощта срещу 2 юни отново беше атакувана рафинерията в Илск (Краснодарския край). Това е една от големите рафинерии в южната част на Русия с капацитет за преработката на почти 7 млн. тона петрол годишно.

Анализатори, цитирани от Bloomberg, както и украински наблюдатели, отбелязват, че през тази пролет украинските дронове се фокусират върху съоръженията за вторична преработка на петрол. Те са по-трудно за възстановяване и по тази причина Русия е изправена пред недостиг на горива. От юни до края на ноември правителството забрани износа на керосин, както и продължават да действат ограничения при износа на бензини. Само производители имат право да изнасят дизелово гориво.

По данни на борсата в Санкт Петербург продажбите на бензин от Беларус през май се увеличават 26 пъти - от 0,9 хил. тона през май 2025 година до 23,6 хил. тона.