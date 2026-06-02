Румънският индекс BET е най-добре представящият се в ЦИЕ през май

Румънският индекс BET е най-добре представящият се в Централна и Източна Европа през май 2026 г. в сравнение с май 2025 г. и с началото на 2026 г., според изчисления на Investor.bg.

Бенчмаркът се колебаеше около 30 хил. пункта през месеца, като премина тази граница в средата на май, макар че след това спадна до 29 891,98 пункта на 29 май – последната сесия за петия месец от годината.

Скромните прогнози за растеж на румънската икономика (от 0,5% до 1,4%), политиките за фискална консолидация и повишените лихвени проценти оформиха настроенията на инвеститорите. Анализаторите очакват умерен, дългосрочен стабилен растеж, пречка пред който е политическата нестабилност, след като редовното правителство беше свалено заради загубата на мнозинството му в парламента.

От 20 май на борсата в Букурещ се търгуват акциите IT Genetics – румънска технологична компания, специализирана в решения за дигитална автоматизация и оперативна ефективност за бизнеса.

Туроператорът Christian Tour проведе първично публично предлагане на борсата в Букурещ в края на месеца. Компанията набра близо 150 млн. румънски леи (28,5 млн. евро) от инвеститорите при силно инвеститорско търсене и презаписване на акции.

Парламентът в страната обаче прие закон, с който се забранява продажбата на държавни акции в компании и кредитни институции, включително акции в компании, листвани на фондовата борса, до 31 декември 2027 г., независимо от размера на държавния дял.

SOFIX остава в топ 10 индекси на региона

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX е шести по ръст в Централна и Източна Европа през май спрямо април, като се повишава с 1,46%.

Гръцкият бенчмарк ATG е първи по месечен ръст с 8,41%, следван от WIG в Полша с 6,61% и BET в Румъния с 5,76%.

Най-губещите индекси в региона за месеца са турският BIST 100 със спад от 5,4%, SAX в Словакия с 3,49% и MOEX в Русия с 3,48%.

През май спрямо май 2025 г. SOFIX е осми по ръст в региона с 24,57%. На първо място е румънският BET с 63,3%, следван от турския BIST 100 с 51,48% и казахстанският KASE с 40,94%.

Най-губещите индекси в региона на годишна база са OMX Riga в Латвия със спад от 47,2%, MOEX в Русия с 9,3% и MBI 10 в Северна Македония с 8,46%.

От началото на годината SOFIX е девети по ръст в региона със 7,66%. BET в Румъния добавя 22,31%, BIST 100 в Турция – 21,32%, а BUX в Унгария – 21,24%.

Руският MOEX се понижава със 7,27% за периода, PX в Чехия – с 5,15%, а BELEX в Сърбия – с 3,36%.