Бюджетният дефицит през май скача до 2,5 млрд. евро – почти двойно спрямо година по-рано

Ръста в разходите Министерството на финансите обяснява с увеличението на пенсиите през 2025 г. и на минималната заплата през 2026 г.

11:09 | 02.06.26 г.
Снимка: Pixabay
Бюджетният дефицит за май да достигне 2,5 млрд. евро (2% от прогнозния БВП) показват последните прогнози на Министерството на финансите. За сравнение, година по-рано е отчетен дефицит в размер на 1,3 млрд. евро (1,1% от БВП).

Разходите в бюджета продължават да растат по-бързо от приходите. Очаква се към май 2026 г. приходите, помощите и даренията по Консолидираната фискална програма да достигнат 17,3 млрд. евро, което е с 1,2 млрд. евро (7,6%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година.

За този ръст принос имат данъчните приходи, които се увеличават номинално спрямо май 2025 г. с 1,4 млрд. евро (11,1%), и постъпленията в частта на помощите и даренията, които се повишават с 0,4 млрд. евро.

Спрямо миналата година по-ниски обаче са неданъчните приходи. Те са с 0,6 млрд. евро по-малко спрямо първите пет месеца на 2025 г. главно поради промяна на срока на вноската от превишение на приходите над разходите на БНБ от 30 април на 30 юни, както и от по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г. поради внесен междинен дивидент през 2025 г., посочват от Министерството на финансите. За неблагоприятния ефект върху бюджета от разпределения през 2025 г. междинен дивидент предупреди и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в средата на май при представянето на някои от мерките и предизвикателствата пред бъдещия бюджет за 2026 г.

Разходите в бюджета към май 2026 г. са в размер на 19,9 млрд. евро. За сравнение, през същия период на 2025 г. те са в размер на 17,4 млрд. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Като основни причини за ръста на разходите от финансовото министерство изтъкват индексирането на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли 2025 г., ръста на минималната работна заплата от януари 2026 г. и „допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г.“. Значителното увеличение на капиталовите разходи пък се обяснява с изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Последна актуализация: 11:30 | 02.06.26 г.
