Несигурността около войната в Иран обърка азиатските инвеститори

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха смесени резултати във вторник, докато инвеститорите оценяваха подновената несигурност около мирните преговори между САЩ и Иран, предаде CNBC.

Японският индекс Nikkei 225 спадна с 0,3% до 66 734,24 пункта, докато по-широкият показател Topix се понижи с 0,42% до 3924,24 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея се повиши с 0,15% до ниво от 8801,49 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се понижи с 2,29% до 1026,03 пункта.

S&P/ASX 200 в Австралия спадна леко до ниво от 8724,4 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 2,44% до 26 017,11 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 1,45% до 4914,56 пункта.

По-рано американският президент Доналд Тръмп омаловажи възможността мирните преговори с Иран да се провалят, като заяви пред CNBC: „Не ме интересува дали са приключили, честно казано.“

„Наистина не ми пука. Изобщо не ме интересува“, каза той в телефонно интервю за CNBC, добавяйки, че смята, че продължителните преговори са „станали много скучни“.

Той отговори на въпрос относно съобщения, че ирански преговарящи обмислят да прекратят разговорите с Вашингтон и да преминат към „пълно блокиране“ на Ормузкия проток в отговор на израелската военна кампания в Ливан, насочена срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

На въпрос дали иранските представители са му съобщили, че ще прекратят преговорите, Тръмп отговори: „Не, не са.“