Достъпът на Big Tech до търгове може да бъде ограничен с нови правила на ЕС за облачните услуги

Европейският съюз планира да предложи строги критерии за услугите за облачни изчисления в изключително важни държавни търгове, което би могло да изключи Amazon, Microsoft и Google от подобни проекти, съобщава Ройтерс, позовавайки се на видени от агенцията документи.

Предложението е част от Закона за развитие на облачните технологии и изкуствения интелект на Европейската комисия, който заместник-председателят на ЕК по технологичния суверенитет Хена Виркунен ще представи в сряда като част от пакет от мерки, насочени към намаляване на зависимостта на блока от американските технологии и насърчаване на бизнеса в ЕС.

Натискът за изисквания за суверенитет в чувствителни сектори като банковото дело, енергетиката и здравеопазването се дължи на опасения относно доминирането на американските технологични гиганти, както и относно мерки като Закона за облачните услуги, който изисква базираните в САЩ доставчици да предоставят на властите достъп до данни дори ако те се съхраняват в чужбина.

Предложението на ЕС, за което досега не е съобщавано и което може да претърпи промени в последния момент, въвежда и задължителни „неценови“ критерии за публични търгове, включително изисквания за софтуер и хардуер, разработени в рамките на ЕС, което би поставило в неравностойно положение големите американски технологични компании.

Планът на изпълнителния орган на ЕС, който се нуждае от подкрепата на 27-те държави от блока и на Европейския парламент през следващите месеци, може да предизвика негативна реакция от Вашингтон, който вече критикува законите на ЕС, насочени към ограничаване на големите технологични компании и гарантиране, че те контролират платформите си за незаконно и вредно съдържание.

ЕК е отказала да коментира подробностите около плановете, макар да е заявила, че пакетът ѝ за технологичен суверенитет е „от решаващо значение за укрепването на собствения технологичен капацитет на Европа, както и за нейната конкурентоспособност и сигурност“.

Amazon и Microsoft са отказали коментар.

Други критерии за избор на доставчици на облачни услуги за критични държавни търгове са нивото на защита на данните, контролът на трети държави върху данните и услугите на тези доставчици, както и степента на отвореност на съответните им пазари за облачни услуги.

Комисията предложи също така да действа като централен орган за възлагане на обществени поръчки за страните и институциите от ЕС с цел закупуване на услуги за центрове за данни, услуги за облачни изчисления, софтуер и системи за изкуствен интелект за себе си и за последните групи.

Ускорена процедура за одобрение на центрове за данни

Проектът също така предвижда опростена ускорена процедура за одобрение на центрове за данни, които ще получат преференциален достъп до електропреносната мрежа и намалени мрежови такси за използване на чипове, произведени в Европа, или за свиване на енергийните си разходи.

Миналата седмица Ройтерс съобщи за частта от пакета Закон за чиповете 2.0, която ще разшири кръга от компании, които могат да получават държавно финансиране в областта на стратегическите технологии.

Amazon, Microsoft и Google заедно имат общ световен пазарен дял от над 60% в облачните услуги.

Трите компании се опитаха да отговорят на опасенията относно суверенитета по различни начини. Amazon пусна тази година услуга, която се хоства изцяло в Европа, физически и юридически отделена от останалата си глобална инфраструктура.

Microsoft стартира местно управлявани облачни проекти като Bleu, собственост на френските компании Capgemini и Orange, и Delos Cloud – дъщерно дружество на SAP, което използва инфраструктурата на Microsoft Azure.

Google се стреми да запази правото си да участва в проекти, свързани с обработката на чувствителна европейска информация в облака, чрез S3NS – съвместно облачно предприятие, контролирано от Thales, както и чрез отделно партньорство с френския доставчик OVHcloud.