Инфлацията в еврозоната надхвърля 3% за първи път от 2023 г.

Инфлацията в еврозоната надхвърли нивото от 3% за първи път от над две години и половина, което затвърждава очакванията за повишение на лихвените проценти на заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) следващата седмица, предава Bloomberg.

Потребителските цени са се повишили с 3,2% на годишна база през май спрямо отчетените 3% през предходния месец, сочат предварителните данни на Евростат от вторник. Резултатът съответства на средната прогноза в проучване на Bloomberg сред икономисти.

Базовата инфлация, която изключва по-волатилни компоненти като храните и енергоносителите, се е ускорила с по-рязък от очаквания темп до 2,5%, докато внимателно следеният показател за секторът на услугите е скочил до 3,5%.

Енергоносителите са отбелязали най-високия годишен темп на инфлация през май, според предварителните данни на Евростат, като цените им са се повишили с 10,9% - леко увеличение спрямо ръста от 10,8% през предходния месец.

Очаква се ЕЦБ да извърши първото увеличение на разходите по заемите от септември 2023 г. на 11 юни, като представителите ѝ изглежда са стигнали до извода, че вече не могат да чакат, за да реагират на последиците от конфликта в Близкия изток. Те са загрижени, че служителите в региона ще настояват за значителни увеличения на заплатите, а фирмите ще повишават цените, като смятат, че подобни последици вече са почти неизбежни, докато войната продължава.

Повечето централни банкери обаче остават предпазливи относно по-нататъшния път нататък след юни, тъй като растежът в икономиката на региона от 21 държави също се забавя. Бизнес активността се сви през май с най-бърз темп от 2023 г.

Членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел заяви в понеделник, че е твърде рано да се прогнозира колко повишения на лихвите може да са необходими. Гуверньорът на Литовската централна банка Гедиминас Шимкус посочи, че второ повишение може да е необходимо, без да уточни кога.

„За мен няма въпрос дали трябва да чакаме този месец“, каза той във вторник. „Много е важно да реагираме навреме на тази зараждаща се инфлационна среда, за да предотвратим възможно ускоряване на инфлацията и инфлационна спирала, и да я спрем в самото начало с възможно най-малко въздействие върху икономиката“, добави финансистът.

Данни от миналата седмица показаха ускоряване на инфлацията в три от най-големите държави в блока, като тя остава значително над целта от 2% на ЕЦБ във всички тях.

Подхранени от скока в цените на енергоносителите, свързан с войната, показателите за май във Франция, Италия и Испания се повишиха до 2,8%, 3,3% и 3,6%, докато общата инфлация в Германия се забави до 2,7%.