Боян Жеков: Навлизането на квантовите технологии ще има ефект, подобен на AI сега

Навлизането квантовите технологии ще има ефект, подобен на изкуствения интелект сега. Тази прогноза направи доц. д-р Боян Жеков, национален координатор за „Хоризонт Европа“ и национален координатор на панел „Инкубатор за наука и технологии“ към Организацията за наука и технологии на НАТО, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

В "Хоризонт Европа" има над 10 процедури, които ще бъдат отворени в следващите месеци на 2026 г., свързани с биотехнологии. Квантовите технологии в момента бълбукат и много хора, които работят в топ нивото на квантовите технологии, очакват, че 2029 г. ще има сериозен взрив в тази област“, коментира той.

Жеков посочи, че тези технологии ще намерят приложение в сигурността на комуникациите и криптографията, а бъдещите квантови машини могат коренно да променят представите за защитата на информацията. „Възможността да бъдат разбити всички видове криптирани, всички видове ключове в момента и защити е много голяма“, предупреди той.

По думите му Европейският съюз е изправен пред сериозното предизвикателство да преодолее изоставането си в сферата на иновациите, инвестициите и отбраната. „В момента тече подготовката на десетата рамкова програма на ЕС, която ще наследи настоящата програма „Хоризонт Европа“ след 2028 г. Основните посоки ще бъдат засилената подкрепа за иновациите, рисковото финансиране и привличането на повече частен капитал, както развитие на технологиите с двойно приложение“, обясни Жеков.

Според него сред важните промени в европейската политика е стремежът към по-добра интеграция между научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността.

„Основната посока на преструктуриране ще бъде много тясна симбиоза между програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз и програмата за конкурентоспособност на Евросъюза“, добави той.

Жеков подчерта, че подобен подход е необходим и на национално ниво, и според него ефективната координация между институциите е ключова за успешното адаптиране на България.

Той открои и засилващото се сътрудничество между европейските научни програми и структурите на НАТО през „Инкубатора за наука и технологии“ към Алианса. Стратегическите направления на инкубатора са биотехнологиите и квантовите технологии, а от последната среща е поставено трето, свързано със стратегическите проекти.

Целта на третото направление е да се създаде по-кратък път между фундаменталната наука и практическите решения“, каза още Жеков. Той уточни, че още в зародиш ще се разпознават процесите в тези направления, за да може да има готовност системата, отбранителната и конкурентоспособната икономика, много бързо да ги приложи и да ги използва.

Къде е пресечната точка между квантовите технологии за целите на биотехнологиите в бъдещите научни и технологични пробиви? Какви възможности дава програмата "Хоризонт Европа"?

