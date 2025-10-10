Банките, логистиката и акциите - първите печеливши от квантовите технологии

Логистиката, банковото дело, пазарът на акции ще бъдат едни от първите области, които ще се възползват от развитието на квантовите технологии. Много се говори, че тези технологии ще доведат до създаването на нови материали и лекарства. Върви се в тази посока и това ще се случи, но не това ще бъде първото им голямо приложение, защото задачата изглежда много трудна. Това каза акад. Николай Витанов, водещ учен в света по квантова информатика и кохерентен контрол на квантови системи, в предаването „Футуризъм“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Акад. Витанов даде и конкретни примери за възможно бъдещо приложение на квантовите технологии. Ако товарен автомобил трябва да снабди много обекти, следва да се реши въпросът как да се намери най-краткият път между тях. Тази задача е трудна за класическия компютър. Същото се отнася и до разпределението на консумацията в електрическите мрежи – квантов компютър би могъл да се справи с тази задача по-точно от класическия.

Квантовите технологии са два вида – стари, които са добре установени и промениха до голяма степен живота на човечеството през 20-и век, и нови, които вероятно ще променят живота ни този век, каза акад. Витанов.

„Старите квантови технологии използват квантовите свойства на материалите и на обектите като цяло, докато новите квантови технологии използват свойствата на единични квантови обекти – единични атоми, йони, фотони и т.н.“, обясни той.

Един от най-ярките примери за старите квантови технологии е микроелектрониката, която според акад. Витанов е най-голямото научно откритие на 20-и век. „Благодарение на микроелектрониката имаме мобилни телефони, телевизия, радио, хладилници, печки, перални. Към старите квантови технологии спада също ядрената енергия, както и лазерите“, отбеляза той.

Новите квантови технологии използват свойствата на квантовите системи на единично ниво и по този начин чудният свят на квантовата физика все повече се превръща в реалност. Тя ще позволи да бъдат създадени нови и много по-мощни устройства от сега съществуващите, очаква гостът.

„Когато IBM навлезе в тази област през 2016 г. със своите изследователски лаборатории и си постави за цел да построи работещ квантов компютър, това промени всичко.“

Това е тласнало и други компании като Amazon, Google, Microsoft, Honeywell да навлязат в областта на квантовите технологии. „Появиха се и много стартъпи и оценката към момента е, че в света има около 1000 квантови стартъпа, някои от които се оказаха много успешни и работят на ниво, сравнимо с технологичните гиганти“, отбеляза акад. Витанов. Това развитие е накарало академичната общност да промени начина, по който работи и да погледне по-практично към тази чисто академична сфера до този момент.

У нас има изследвания в областта на квантовите технологии на световно ниво, каза акад. Витанов. Те се извършват в Центъра за квантови технологии във Физическия факултет на Софийския университет, създаден преди две години, за да канализира и концентрира усилията. А изследвания в областта се правят от 25 години.

„Благодарение на навлизането на големите технологични гиганти интересът на студентите към тези области се повиши и наблюдаваме засилен интерес на млади изследователи. В Центъра за квантови технологии има четири научни групи, четирима утвърдени изследователи, около пет постдокторанти, около десет докторанти, а също и дипломанти, студенти", разказа акад. Витанов.

"Засега не развиваме хардуер. Работим с отдалечен достъп в облака с квантовите процесори, които се предлагат от технологичните гиганти."

Направени са и редица теоретични изследвания, например за това как да се подобрят елементарните квантови операции или как квантовите сензори да станат още по-чувствителни към околната среда.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.