Русия харчи над 500 млн. долара на ден за войната си в Украйна

През 2025 година военните разходи на Русия са достигнали 190 млрд. долара, или 521 млн. долара на ден, сочат анализите на Стокхолмския международен институт за изучаване на мира (SIPRI). Сумата е рекордна от Студената война - в края на съществуването си СССР е отделял по 218-245 млрд. долара за отбрана годишно.

Руското опозиционно издание The Moscow Times отчита, че официално разходите за войната в руския бюджет са на стойност 13,5 трлн. рубли. (180 млрд. долара), или всяка трета рубла е насочена в това направление. Повечето от тези разходи за засекретени. Още към 2,5 трлн. рубли (33 млрд. долара) са "скрити" разходи за война в сектори като здравеопазване, социална политика, строителство и т.н. Общо разходите за отбрана в бюджета излизат над два пъти повече от социалните разходи, и почти четири пъти повече от стимулите за развитието на икономиката.

Данните на SIPRI сочат, че през миналата година Украйна е похарчила също рекордна сума - 84 млрд. долара, или 40% от своя брутен вътрешен продукт (БВП).

През 2025 г. Русия се отказа от класическите методи на атаки

През 2025 година руската армия се отказа от класическите атаки с бронирана техника и ги замени с пехота, която разчита на своето числено превъзходство пред противника, пише украинският военен анализатор Олександър Коваленко. Той припомня, че през февруари 2022 година отделените за окупацията на Украйна военни са били до 200 хил., а днес военните в Украна по официални данни, обявени и от президента Владимир Путин, вече достигат 700 хил.

През лятото на миналата година Русия напредваше чрез пробиви на малки щурмови групи (3-4 души), които после изчакваха на позиции, а дронове извършваха логистиката. Тази тактика е успешна за постигане на ограничени цели, както и изключително бавна и свързана с големи жертви, сочат още наблюденията на анализатора.

Данните за 2026 година обаче показват, че руската армия започва да губи своите способности за настъпление - основно заради големите загуби.

Руското настъпление се забавя четири пъти

От 1 до 27 април руската армия е окупирала 127 кв. км украинска площ, което е едно от най-бавните придвижвания в последните години, посочва Коваленко. Той припомня, че през лятото на 2025 година темпът е бил към 400-500 кв. км месечно, или придвижването се забавя към четири пъти.

Според Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Русия започна своята пролетно-лятна офанзива на 17 март. Главнокомандващият ген. Олександър Сирский казва, че се вижда увеличаване на натиска по всички направления. Украйна обаче удържа фронта - най-вече благодарение на моментното предимство на дроновете.

Русия не може да окупира Донецка област до края на 2026 г.

Чисто математически - без да бъдат отчитани фактори като ландшафт, метеорологичното време и други, които могат да повлияят на придвижването, Русия не може да окупира оставащите близо 6000 кв. км площ от Донецка област до края на тази година. За да успее да задържи темпото от 2025 година пък са нужни още хора, допълва Олександър Коваленко в своя анализ.

По данни на зам.-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев доброволците за фронта обаче започват да намаляват. През 2024 година беше пикът - руската армия е привлякла към 450 хил. души и 40 хил. са се включили в доброволни отряди. През миналата година договори с армията са сключили вече 420 хил. души, а 32 хил. са се присъединили към доброволчески отряди. Според оценките на Коваленко спад се наблюдава най-вече в последните месеци на миналата година и тенденцията се задълбочава през 2026 година.

Поне 2% от руските студенти трябва да подпишат договори с армията

Поне 2% от руските студенти ще трябва да подпишат договори с армията, е разпоредил министърът на образованието Валерий Фалков, пише Институтът за изучаване на войната (ISW). Най-голям дял от тях се очаква да бъдат включени в безпилотните сили.

След среща между Министерството на образованието и на отбраната е било потвърдено, че студентите ще могат да се уволнят след края на договора им (1-3 години), както и да не бъдат прехвърляни в други войскови части (основно щурмови) без тяхно желание. Руски военни анализатори посочват, че тези уверения действително отразяват практики в руската армия.

Украинските безпилотни сили казват, че удари по петролни съоръжения ще има още

1500-2000 км навътре в руската територия вече не е "мирен тил", казва в интервю за ВВС ръководителят на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, познат със своята позивна "Мадяр". В началото на войната етническият унгарец, едни от водещите търговци със зърно и меценат от Закарпатието, се записа в украинската армия и скоро след това оглави група оператори на дронове "Птичките на Мадяр".

Пред ВВС той беше категоричен, че "украинските птички" летят, където си поискат и потвърди, че ударите по петролни съоръжения ще продължават. В нощта срещу 28 април отново има атаки по рафинерията в Туапсе. Само преди няколко дни властите в града бяха съобщили, че пожарът е локализиран, а "откритото горене" потушено. Сега има данни, че отново е поразена рафинерията и поне два резервоара с петрол. В социалните мрежи се съобщава и за масирана атака към Крим. Руското Министерство на отбраната отчита 184 свалени дрона, но без да бъде уточнено къде.

ВВС обръща внимание още, че операторите на дронове са желана цел и руснаците често изпращат балистични ракети по местата, където се смята, че са се настанили. Мадяр потвърждава, че след нанасяне на ударите, те бързо се пренасят на сигурно място.

Далекобойните удари целят забавянето на руската военна машина

"Русия не забавя своята военна промишленост - само ние забавяме темпото ѝ чрез нашите далекобойни санкции", заяви в своето обръщение за 1524-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски, потвърждавайки целите за увеличаване и гарантиране на доставките на различните видове дронове. В момента има бум на наземните системи и той уточни, че се очакват доставките на 50 хил. роботизирани системи до края на 2026 година.

Зеленски също така заяви, че работи активно със съюзниците за намаляване на доставките на компоненти и машини, които Русия използва за производството на ракети. Но в дългосрочен план е нужна собствена противобалистична система.

Противовъздушната отбрана на Украйна е на "гладна диета"

Украйна изпитва недостиг не само на ракетите Pac 3 за системите Patriot, но и за други системи за противовъздушна отбрана, включително и NASAMS и германските Iris-T, каза в интервю говорителят на ВВС на Украйна Юрий Ихнат. "Комплексите Patriot, които в момента единствено свалят балистичните ракети, са на "гладна диета", допълни още той.

Усилията на администрация в момента са насочени към осигуряването на зенитни ракети, призна още Зеленски в своето обръщение и уточни, че на дипломатическия корпус е възложена задачата да осигурят изпълнението на обещанията на партньорите. Пред нидерландска медия по-рано през април той каза, че дори не иска да мисли за момента, в който запасите им от зенитни ракети ще свършат, и призна, че през зимата е имало периоди, в които някои от установките Patriot са били без ракети.

Според Ихнат "буквално просим ракети" и дори 5-10-15 ракети са достатъчни за отбиване на една масирана атака. За първите три месеца на годината Русия е извършила 15 масирани комбинирани удара с дронове и ракети. Изстреляни са над 720 ракети, като голяма част от тях са балистични - "Искандер - М", севернокорейските KN-23, "Кинжал", както и зенитните С-400. Украйна пести своите прехащачи за Patriot и ги пази изключително за тези видове ракети.

Боевете запазват интензивността си

Битките на бойното поле като цяло запазват интензивността си, показва сводката а Генералния щаб на ВСУ за 1524-ия ден от войната (28 април). Регистрирани са 226 атаки спрямо 241 ден по-рано. Русия е извършила и 76 въздушни удара с 247 управляеми авиационни бомби, както и 2200 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 6200 fpv-дрона. И артилерийските снаряди, и fpv-дроновете втори ден са под средното за последните месеци.

Руски военни кореспонденти съобщават за продължаващи масирани атаки с авиационни бомби по Костянтинивка. Според публикации има план за увеличаване на използваните бомби, познати от времето на Втората световна война, но модернизирани, за да могат да бъдат изстрелвани от разстояние, до 20 000 - 24 000 годишно.

Данните на ВСУ показват, че атаките в Костянтинивка са 15 спрямо 26 ден по-ръно, което е свързано и с докладвания масиран обстрел с бомби. през миналото денонощие най-интензивни са боевете в Покровското направление (52), както и в Хуляйполе (26). Активизират се боевете и в Сумска и Харковска област - приграничните райони са регистрирани 18 атаки.