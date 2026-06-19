Търговията със злато не е същата като отпреди 10 години

Браян Лакс инвестира в акции на златодобивни компании повече от десетилетие. За инвеститора те служат като защита срещу волатилността в останалата част от портфолиото му, като убежище по време на геополитическа несигурност и осигуряват стабилна възвръщаемост.

И все пак всичко се променя по една проста причина: златото се измени миналата година, пише Bloomberg в материал. След като цените на кюлчетата, заедно със свързаните с тях акции, започнаха да се търгуват като мемета и скочиха до рекордни цени, Лакс започва да намалява експозицията на Old West Investment Management към групата.

Хедж фондът от Лос Анджелис и други мениджъри на активи като Tuttle Capital Management и Purpose Investments Inc. напускат златодобивните компании и намират подслон в други части на пазара на акции.

„Златото не се търгува по-същия начин, както преди 10 години“, каза Лакс, който е и главен инвестиционен директор на Old West.

И докато войната в Иран и реториката на американския президент Доналд Тръмп в социалните медии разтърсват пазарите на акции, инвеститорите отчаяно търсят стабилност и защита от несигурността. Но все пак златото се противопоставя на статута си на сигурно убежище, поевтинявайки от началото на конфликта. Измерител на NYSE за компании за добив на ценния метал е надолу с 31%, докато индексът S&P 500 е нараснал с 8% от края на февруари.

Акциите на златодобивни компании понижават стойността си с новините за ескалация на конфликта в Близкия изток само за да я повишат в момента, в който заглавията сигнализират, че военните действия се прекратяват. В рамките на миналата седмица книжата на миннодобивните дружества поевтиняха с 4,8% в сряда, след като Тръмп обеща да възобнови ударите срещу Иран и да атакува „много силно“, и се възстановиха през следващата търговска сесия след решението на президента да отмени въздушните удари, заявявайки, че мирните преговори са постигнали напредък. В понеделник златото поскъпна с 2,36% до 4339 долара за тройунция, след като по-рано през деня бе обявено постигането на споразумение за прекратяване на войната между САЩ и Иран.

Дневно процентно изменение на индекса NYSE Arca Gold Miners. Графика: Bloomberg LP

По-рано тази година Tuttle Capital около 15% от активно управлявания му фонд са били инвестирани в акции, свързани със злато и сребро, но от началото на войната фирмата намалява експозицията до 5%, според главния изпълнителен директор Матю Тътъл. Компанията е балансирала част от волатилността с т. нар. HALO търговия, отнасяща се до бизнеси, които са по-малко уязвими към смущения от нови инструменти с изкуствен интелект.

Вечен проблем с инвестирането в акции на златодобивни компании е, че самата базова стока – златото – обикновено се смята за непредсказуем актив, макар и не съвсем по същия начин като меме акциите или други спекулативни залози. Причината е, че стойността на метала е силно чувствителна към настроенията на инвеститорите и макроикономически фактори като лихвени проценти и инфлационни очаквания.

Изменението на индексите NYSE Arca Gold Miners (в оранжево) и S&P 500 (в бяло) от 31 декември насам. Графика: Bloomberg LP

На акции от сектора на златото натежа рязкото покачване на цените на енергоносителите тази година и засилените опасения от ускоряващата се инфлация, която може да доведе до повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв – негативно развитие за неносещите доходност активи като златото. По-високите цени означават и повишени разходи за производителите на злато. В резултат на това някои инвеститори в акции на златодобивни компании си сформират инвестиционни съображения въз основа на инфлационните очаквания.

„В този момент [златото] се използва повече като инструмент за залагане от спекулантите върху краткосрочните движения на лихвените проценти“, посочва Крис Манчини, асоцииран портфолио мениджър на Gabelli Gold Fund. Той посочва, че наблюдава много ограничени потоци на капитал от и към фонда на фирмата си през последните три месеца.

„Инвеститорите са до голяма степен замръзнали и чакат да видят как ще се развият нещата“, казва той.

Но докато някои инвеститори изчакват, други продават. След притока на капитал в началото на годината, борсово търгуваният фонд VanEck Gold Miners отбелязва три последователни месеца на отлив от началото на войната с Иран. След година на големи ръстове, акции на златодобивните компании предлагат достъпна ликвидност, казва продуктовият мениджър на VanEck Андрю Мъсгрейвс.

Нетният капиталов поток по месеци на фонда VanEck Gold Miners. Графика: Bloomberg LP

Трансформацията на акциите на златодобивните компании в т. нар. рисков актив започна през 2025 г. След години на по-слабо представяне от по-широкия пазар на акции цената на метала започна да се покачва с противоречащ на гравитацията темп в стила на меме акциите, подкрепена от слабия долар и увеличеното търсене от централните банки по целия свят.

Миналата година цената на златото отбеляза скок от 65%, докато индексът на NYSE, проследяващ златодобивните компании, се покачи със 155%, което е най-големият годишен ръст досега. Акциите на минни компании като Newmont Corp., Barrick Mining Corp. и Agnico Eagle Mines Ltd. поскъпнаха с поне 116% през този период. Печалбите на тези компании също отбелязаха голям ръст, тъй като разходите успяха да останат под контрол.

Въпреки че Purpose Investments запазва притежанията си на акции в големи миннодобивни оператори с ниски разходи като Barrick, мениджърът на активи се обръща към книжата на комунални компании за защита, според портфолио мениджъра Дерек Бенедет.

Междувременно Тътъл заяви, че компанията му е увеличила експозицията си към секторите на енергетиката и комуналните услуги с 5 процентни пункта, защото е малко вероятно те да бъдат разтърсени от изкуствения интелект. И Old West инвестира в акции на компании за мед и природен газ, защото базовите им активи се използват в центрове за данни и се очаква цените им да се увеличат от АІ бума, според Лакс.

Разбира се, това не е първият път, когато акциите на златодобивните компании се представят нелогично през последните години. Акциите на миньорите поевтиняха в началото на пандемията от Covid-19, възстановиха се и в крайна сметка поскъпнаха. Така че някои инвеститори се надяват, че този път фундаменталният аргумент в защита на златото ще се върне.

„Когато целият този шум утихне, не е трудно да видим как пазарът отново ще се обърне към компаниите, добиващи злато“, тбелязва Мъсгрейвс.