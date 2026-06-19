Илюзорен ли е мирът на Доналд Тръмп в Близкия изток?

Предстои да видим дали ще се спази историческият меморандум за разбирателство между САЩ и Иран, чиято цел е прекратяването на войната в Близкия изток. Това каза Калоян Константинов, политолог към БАН и експерт по въпросите на Близкия изток, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че американският президент Доналд Тръмп посрещна 80-ия си рожден ден на 14 юни с големи тържества, но и с военна загуба. „Категоричното мнение от единия до другия край на планетата е, че меморандумът за разбирателство, който е основа за по-постоянен мир, означава загуба на войната за САЩ“, коментира Константинов.

Той припомни, че по лично искане на Тръмп меморандумът беше подписан в рамките на лидерския форум на Г-7 на вечеря с френския президент Еманюел Макрон във Версайския дворец, където Германия подписа капитулацията си в Първата световна война. „Много анализатори направиха символно сравнение, че САЩ подписват капитулацията си пред Иран“, отбеляза политологът.

Константинов смята, че войната можеше да бъде загубена сега или да се проточи още месеци, или години, и да бъде загубена тогава, „както се случи в Афганистан, Ирак, Виетнам". Експертът добави, че ако Тръмп остане на сегашната си позиция, това ще бъде по-малкото зло за него.

Според него остава под въпрос изпълнението на една от основните клаузи на меморандума за незабавно и постоянно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. „Големият препъникамък на мирната процедура е, че Израел категорично отказва да спази споразумението. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че страната му няма намерение да се изтегли от Ливан, а дори се планира да бъдат разположени за постоянно войски на 10 км в територията на страната. Израел не смята да се изтегли и от Газа, палестинските територии, сирийските окупирани територии“, отбеляза Константинов.

Той припомни, че предишната израелска военна стратегия беше за прецизни удари и изтегляне, но има промяна в сегашните намерения, които „напълно противоречат на желанията на Иран“.

По думите на политолога най-лошият вариант за Израел би бил САЩ да оттеглят подкрепата си и във война с Иран под формата на ракетен обстрел, както досега, и е много вероятно така да понесе по-големи щети и да загуби.

Колкото до САЩ, според Константинов Доналд Тръмп загуби не само „горещата“ война, но и дипломатическата, след като Щатите не срещнаха подкрепа от съюзниците си; информационната, защото общественото мнение масово беше срещу тях; както и доверието в американската военна сила и способността на Америка да защити съюзниците си в Персийския залив. „Тези държави понесоха материалната цена и повечето жертви, а в меморандума за разбирателство се предвиждат 300 млрд. долара, които според Тръмп ще бъдат платени от страните в Залива“, уточни той.

В анализа си експертът по въпросите на Близкия изток заяви, че „Иран ги унизи, Америка ги предаде, а сега те ще трябва да платят за това“. Той изтъкна, че тези страни нямат избор, тъй като общата военна мощ на Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Оман е в пъти по-слаба от тази на Иран дори след войната, която нанесе щети на иранската армия.

Константинов предположи, че в бъдеще е възможно да бъдат разработени скъпоструващи вторични варианти за износ на петрол, най-вече чрез тръбопровод на Саудитска Арабия, който да излиза през протока Баб ел-Мандеб.

Защо дори Иран да „изчезне“, „Хизбула“, „Хамас“ и хутите ще останат? Има ли вариант Техеран да спре подкрепата за прокситата си? Защо войната подрина демократичната опозиция в Иран? Засилва ли се ролята на революционната гвардия и реална ли е ролята на военната хунта? Основателни ли са твърденията, че Иран се стреми да създаде ядрено оръжие? На коя страна е вероятно да бъде предаден обогатеният уран на Техеран?

Вижте целия разговор във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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