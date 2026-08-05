Неспирните жеги и сушата в Европа вещаят още проблеми за река Рейн и търговията

Проблемите по една от най-важните търговски артерии в Европа са напът да се увеличат, след като водите на река Рейн спаднаха до най-ниското си ниво в историята. То е факт още преди пиковия летен сух сезон, като условията вероятно ще се влошат през следващите седмици, пише Bloomberg.

Нивото на водата за плаване на шлепове в Кауб – ключово място за плавателните съдове, които се насочват към Южна Германия и Швейцария, падна до 21 сантиметра през нощта срещу вторник, най-ниското ниво, откакто започват да се отчитат данните през 1880 г. Във вторник сутринта то се повиши леко, но е малко вероятно да има трайно облекчение, тъй като Рейн обикновено достига най-ниското ниво по-късно през лятото. Прогнозите вече сочат спад до 17 сантиметра до събота.

В цяла Европа необичайно ниските речни нива вече пречат на търговията, налагат ограничения в производството на ядрена енергия и разкриват колко уязвима остава инфраструктурата на региона към все по-честите засушавания. Много компании прибягват до заобиколни решения, за да предотвратят по-големи прекъсвания, но може да става все по-трудно, ако нивата продължат да падат.

„Моментът е особено обезпокоителен“, казва Рико Луман, старши икономист по транспорт и логистика в ING Groep NV. Такива плитки нива на водата в този ранен етап от сезона са не само ясен знак за нарастващи рискове, свързани с климата, но и засягат бизнеса, който зависи от водните пътища за транспорт, допълва той.

Тарифите за товарни превози се повишиха рязко, тъй като баржите намаляват товарите, за да могат да се движат по плитката река. Цената за превоз на дизел от Ротердам до Карлсруе се е повишила до най-високото си ниво, откакто Bloomberg започва да събира данните през 2009 г.

Някои от алтернативите, внедрени от компаниите през последните години, включват намаляване на товара на корабите, натрупване на запаси от суровини или преминаване към други видове транспорт. Такива мерки няма да елиминират негативното въздействие, но могат значително да ограничат щетите, казва още Луман от ING.

В дългосрочен план по-голямата устойчивост може да изисква промени в дизайна на плавателните съдове, състава на флота и речната инфраструктура, добавя той.

Химическият гигант BASF заяви, че следи ситуацията много внимателно, след като падащите нива на водата причиниха някои затруднения в доставките. Shell пък пренасочи доставките на гориво от рафинерията си в Рейнланд към железопътен и автомобилен транспорт. Lanxess създаде екип за управление на кризи, който да се заеме с логистичните прекъсвания, а от Evonik Industries заявиха, че ситуацията е повлияла на производството в химическия завод Marl Chemical Park.

Институтът за световна икономика изчислява, че трайно ниските нива на водата в Рейн биха могли да намалят брутния вътрешен продукт на Германия с между 0,1% и 0,2% между юли и септември.

Ключовите водни пътища в Европа - Рейн и Дунав - са засегнати от екстремните горещини. Графика: Bloomberg

Засега няма кой знае какви изгледи за облекчение. Условията за горещи вълни са се разпространили на континента от Западна Европа на югоизток, където се очаква температурите да се повишат с 5°C до 8°C над нормалните до края на седмицата, според анализ на метеоролога Ричард Мартин-Бартън от MetDesk.

Възможни са изолирани гръмотевични бури от Франция през страните от Бенелюкс до Германия, като по-широко разпространени дъждове и бури може да има от Австрия през Чехия и Полша до Беларус. Но очакванията са голяма част от континентална Европа да остане сравнително суха, посочва Мартин-Бартън.

Всякакви валежи ще помогнат на Рейн, но е малко вероятно кратките поройни дъждове бързо да обърнат дългосрочния воден дефицит това лято. Сухите почви ще абсорбират голяма част от водата, преди да достигне реката, докато постоянната жега продължава да увеличава изпаряването и потреблението на вода от растенията в басейна на реката, според Дейвид Хана, професор по хидрология в университета в Бирмингам.

Румъния прибегна до извънредни мерки: военните взривиха скално образувание в Дунав в понеделник, за да пренасочат водата към атомната електроцентрала „Черна вода“, след като ниските водни нива принудиха един от двата ѝ реактора да бъде спрян. В резултат на това нивото на водата в централата се е увеличило с 2 сантиметра спрямо предходния ден вместо очакваното понижение от 2 сантиметра, заяви министърът на отбраната на страната във вторник.

В Унгария сушата наруши енергоснабдяването. Страната затвори единствената си атомна електроцентрала миналия уикенд заради недостиг на вода за охлаждане на реакторите заради ниските нива на водата в Дунав.