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Нивото на река Дунав спадна до най-ниската си точка за последните 30 години

Водните пътища в цяла Европа бяха засегнати от продължителните горещи вълни и сушата през тази година

12:59 | 20.07.26 г. 2
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Нивото на река Дунав в Румъния спадна през уикенда до най-ниската си точка от 1996 г. насам, което наложи ограничения върху напояването за земеделските производители и доведе до частични затруднения в корабоплаването и туризма по поречието ѝ, предава Ройтерс.

Водните пътища в цяла Европа бяха засегнати от продължителните горещи вълни и сушата през тази година. Според климатичните данни на Ройтерс средната максимална температура в Западна Европа в понеделник ще достигне 26,2 градуса по Целзий - с 2,7 градуса над обичайните стойности за 20 юли.

Държавната агенция за управление на водите на Румъния съобщи, че при входния участък на Дунав в страната дебитът на реката в неделя е бил 1700 кубически метра в секунда при средни за юли стойности около 4700 кубически метра в секунда.

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Властите ограничиха достъпа на земеделските производители до вода за напояване в югоизточната част на страната и регулираха водните запаси в язовирите, за да гарантират минимално необходимите нива за охлаждането на двата реактора на държавната ядрена компания „Нуклеарелектрика“.

Според Агенцията за управление на водите се очаква нивото на Дунав в Румъния постепенно да започне да се повишава от днес благодарение на обилните валежи в няколко окръга.

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Последна актуализация: 13:00 | 20.07.26 г.
река дунав глобално затопляне
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Коментари

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2
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гъбко
преди 7 минути
До: Aлexaндpo ... тоше , още от 80те години на миналият век се знае накъде отиваха нещата , и че такива явления ще зачестят ... и можеш сам да провериш колко пъти от тогава се е налагало ограничаване на корабоплаването и поливането поради безводие . и проблемът не е само в Дунава ,а във всички европейски реки ... а гладът си беше ваш , наследствен ... :)))
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1
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Aлexaндpo
преди 1 час
Абе! И през 1996 ли имаше глобално ***? Ми че аз освен един демократичен глад от отгава, друго не си спомням да е имало!
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