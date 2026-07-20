Нивото на река Дунав спадна до най-ниската си точка за последните 30 години

Нивото на река Дунав в Румъния спадна през уикенда до най-ниската си точка от 1996 г. насам, което наложи ограничения върху напояването за земеделските производители и доведе до частични затруднения в корабоплаването и туризма по поречието ѝ, предава Ройтерс.

Водните пътища в цяла Европа бяха засегнати от продължителните горещи вълни и сушата през тази година. Според климатичните данни на Ройтерс средната максимална температура в Западна Европа в понеделник ще достигне 26,2 градуса по Целзий - с 2,7 градуса над обичайните стойности за 20 юли.

Държавната агенция за управление на водите на Румъния съобщи, че при входния участък на Дунав в страната дебитът на реката в неделя е бил 1700 кубически метра в секунда при средни за юли стойности около 4700 кубически метра в секунда.

Северната ни съседка е сред най-големите износители на зърно в Европейския съюз (ЕС) и играе важна роля в европейската търговия със селскостопанска продукция.

Властите ограничиха достъпа на земеделските производители до вода за напояване в югоизточната част на страната и регулираха водните запаси в язовирите, за да гарантират минимално необходимите нива за охлаждането на двата реактора на държавната ядрена компания „Нуклеарелектрика“.

Според Агенцията за управление на водите се очаква нивото на Дунав в Румъния постепенно да започне да се повишава от днес благодарение на обилните валежи в няколко окръга.