„Да, това е заради нас“: Рекордната жега в Европа би била немислима без глобалното затопляне

Екстремната гореща вълна в Европа тази седмица е най-тежката, която застига Западна Европа, и не би могла да се появи без човешка дейност като изгаряне на изкопаеми горива. За това предупреждават учени, цитирани от Politico.

Температурите на много места от Испания до Великобритания достигнаха стойности от близо и над 40 градуса по Целзий, и то преди да е дошъл пикът на лятото.

Според ново проучване, публикувано в петък, подобни събития биха били „практически невъзможни“ само допреди 50 години и са станали по-вероятни през последните 20 години заради глобалното затопляне.

Изследователите от консорциума World Weather Attribution, които са анализирали температурата и влажността през деня и през нощта в рамките на три последoвателни дена през юни, установяват, че температурите са били с между 5 и 12 градуса по Целзий над сезонните средни стойности във Франция, Германия, Италия, Испания и Южна Англия.

„Това е най-тежката гореща вълна за което и да е било време от годината, не само юни“, посочва Тиодор Кийпинг, изследовател от Imperial College London и съавтор на проучването, цитиран от Bloomberg. „Юни се загрява по-бързо от който и да е било друг месец и сега тези температури се очакват регулярно“, допълва той.

World Weather Attribution, който включва учени както от Imperial College London, така и от центъра Red Cross Red Crescent Climate Centre, използва методи, с които сравнява тазседмичните жеги с други горещи европейски лета през 1976 г. и 2003 г.

„Да, това е изменение на климата“, категоричен е Фридерике Ото, професор от Imperial College London и също съавтор на изследването. „Да – това е заради нас, не е Ел Ниньо, да – ние имаме решенията, не – не ги прилагаме достатъчно бързо“, допълва тя.

Високите температури през нощта и влажността са направили юнската гореща вълна особено опасна, подчертават учените. Общо 45% от 854 града в 30 европейски страни са разбили – или се очаква да разбият – рекордите си по индекса WBGT (wet-bulb globe temperatures), който измерва топлинния стрес и способността на тялото да се охлажда чрез потене.

Да – това сме ние, не е Ел Ниньо, да – ние имаме решенията, не – не ги прилагаме достатъчно бързо Фридерике Ото професор от Imperial College London

До 1976 г. планетата се е затоплила с едва 0,3С над прединдустриалните нива, като тези градуси достигат 0,6С през 2003 г. и 1,4С миналата година. Налице е научен консенсус, че горещите вълни стават по-чести и топли с всяка десета от градуса.

За широкия регион на Западна и Централна Европа, който се простира от Северна Испания и Великобритания до Южна Швеция и Източна Полша, „тази гореща вълна е най-тежката, отчитана някога“, посочват учените.

Според тях също така е 10 пъти по-вероятно дневните температури, отчетени тази седмица, да се появят отново, отколкото по време на бруталното лято на 2003 г., когато 70 хил. души загиват от свързани с жегите причини. Вероятността за тазседмичните пикови температури през нощта е около 100 пъти по-голяма, отколкото преди 23 години.

Да – това сме ние, не е Ел Ниньо, да – ние имаме решенията, не – не, не ги прилагаме достатъчно бързо Фридерике Ото професор от Imperial College London

„Подобна гореща вълна през юни би била с около 3,5C по-ниска температура през деня през 1976 г. и с около 2C по-ниска през 2003 г.“, казва Кийпинг. „Нощните температури биха били с около 2,4C по-прохладни през 1976 г. и с около 1,3C по-прохладни през юни 2003 г.“, допълва той.

По думите му рекордните стойности на термометрите показват, че „въздействието на тази гореща вълна върху здравето вероятно ще бъде изключително високо“.

Изследването също така не е открило влияние на Ел Ниньо, естествено срещащото се явление на затопляне, което току-що започна да се развива в тропическия Тихи океан, върху европейската гореща вълна тази седмица.

„Учени като мен започват да звучат като развалена плоча. Публикуваме подобни цитати година след година, реагирайки на екстремни температури, които се изкачват все по-високо“, казва още Фридерике Ото.

Жегата се мести на изток през уикенда

Рекордните горещини се насочват на изток този уикенд, като предупреждения има за времето в Германия, Полша, Австрия и Чехия, съобщава Bloomberg.

Континентална Европа ще е с около 9-13С по-гореща от сезонните средни стойности през следващите няколко дни, според Пол Маркърт, метеоролог на Vaisala.

Досега пикът на горещините бе концентриран във Франция, където средните дневни температури достигнаха рекордни нива по-рано тази седмица. Правителството забрани консумацията на алкохол на обществени места в петък преди мача на страната от Световното първенство срещу Норвегия в САЩ. Втори указ забранява продажбата на алкохол за вкъщи от петък вечерта до ранната събота сутрин.

Горещите и сухи условия изсушават почвата и растителността, увеличавайки риска от горски пожари в няколко страни. В Гърция нарастващата опасност от пожари вече претоварва пожарникарите, които реагират на 30 до 40 обаждания на ден.