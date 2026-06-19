Анализатор: SpaceX остава инвестиция за по-рискови инвеститори

Първата седмица от търговията с акции на SpaceX показва висока волатилност и оценки, които трудно могат да бъдат оправдани с традиционните финансови модели. Интересът към компанията се подкрепя и от новината за договора на Google със SpaceX за около 30 млрд. долара за изчислителна мощност. Това коментира Роман Гриненко, финансов анализатор в „Компас инвест“, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Ако се опитаме да оценим SpaceX чрез традиционните финансови модели, това ще ни покаже, че компанията е доста надценена. Но трябва да си даваме сметка, че тази компания е за по-рискови инвеститори“, каза Гриненко.

Той сравни ситуацията с ранните години на Tesla, когато пазарът е оценявал бъдещия потенциал, а не текущите финансови резултати.

При SpaceX се залага на определени бъдещи проекти, не толкова на традиционното оценяване. Цената на акцията ще бъде волатилна, очаква анализаторът.

Той коментира още, че инвеститорите продължават да насочват капитали към компаниите, изграждащи AI инфраструктура, докато традиционните софтуерни компании остават под натиск. Инвеститорите очакват AI да засегне част от бизнеса им въпреки стабилните им финансови резултати. „Пазарът в момента харесва определен тип компании и това са тези, които основно се занимават с инфраструктура за центрове за данни“, заяви той.

По думите му пазарът вече започва да поставя под въпрос дали планираните капиталови инвестиции за AI, достигащи 500-600 млрд. долара, ще донесат достатъчна възвръщаемост през следващите години. В противен случай е възможна по-сериозна корекция при технологичните компании.

Според Гриненко реакцията на пазарите към новините от Близкия изток е по-хладнокръвна спрямо предишни периоди на напрежение, като основният ефект се наблюдава при цената на петрола след новините около меморандума между САЩ и Иран.

Инвеститорите вече реагират по-предпазливо, тъй като подобни политически споразумения невинаги се оказват устойчиви.

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