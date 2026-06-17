SpaceX измести Amazon по пазарна капитализация, нареждайки се пета по големина в света

Акциите на SpaceX във вторник поскъпнаха за трети пореден ден, с което компанията изпревари Amazon.com по пазарна стойност и се превърна в петата по големина в света, съобщава Bloomberg.

Акциите затвориха с ценови ръст от 4,8%, като пазарната капитализация на компанията достигна 2,65 трлн. долара – с около 8 млрд. долара повече от тази на Amazon. При дневния си връх пазарната стойност на компанията за ракети и изкуствен интелект на Илон Мъск надмина тази на Microsoft и за кратко се превърна в четвъртата по големина акция в света.

Поне част от ценовите колебания от дебюта ѝ насам се дължат на относително малкия брой акции на SpaceX, достъпни за търговия – само около 4,2% бяха достъпни още на първия ден. Това може да направи търговията по-волатилна, тъй като акцията е по-податлива на големи колебания, които бързо могат да променят пазарната ѝ стойност.

„Това е фактор. Става дума за компания, която има много ограничен брой акции, достъпни за обществеността, в сравнение с обявената пазарна капитализация“, заяви Анджело Куркафас, старши глобален инвестиционен стратег в Edward Jones.

Повишението на цената на акциите на SpaceX, която се е покачила с 49% спрямо стойността от 135 долара при IPO-то, е знак за устойчиво търсене от страна на инвеститорите. Това успокоява опасенията, че рекордното листване ще бъде прекалено голямо, за да може пазарът да го понесе. Представянето проправя пътя за потенциални IPO-та през тази година от конкурентите в областта на изкуствения интелект Anthropic и OpenAI, като се очаква и двете компании да бъдат в диапазона на оценка от 1 трилион долара.

SpaceX обяви във вторник, че официално е постигнала споразумение за придобиване на Cursor в сделка, която оценява стартъпа за програмиране с изкуствен интелект на 60 милиарда долара. Инвеститорите в Cursor ще имат право да получат акции на SpaceX въз основа на предполагаемата стойност на капитала на Cursor, показват подадени официално документи.

Дребните инвеститори също са основен двигател на този бурен старт, като през първите два дни от търговията закупиха толкова акции на SpaceX, колкото са купени на целия американски пазар през миналата седмица, според данни на Vanda Research.

Въпреки че е една от водещите компании в света, SpaceX генерира значително по-малко приходи в сравнение с конкурентите си от сегмента на компании с мегаголяма капитализация. През 2025 г. компанията е реализирала приходи от 18,7 млрд. долара, докато приходите на Microsoft са достигнали 281,7 млрд. долара, а тези на Amazon – близо 717 млрд. долара.

Във вторник започна и търговията с опции на SpaceX на борси като Cboe Global Markets и Nasdaq – събитие, което може да предизвика още по-голяма волатилност на акциите. Очаква се и други борси за опции, включително тези, притежавани от NYSE на Intercontinental Exchange и Miami International Holdings, да ги включат в началото на следващата седмица.

Над 1,6 млн. лота опции са сменили собственика си, след като трейдърите се втурнаха да залагат на по-нататъшни печалби от акциите на SpaceX.

„Свободното предлагане определено е част от това. Предстои и включването в индекс, което превръща пасивните фондове в принудителни купувачи при търгуемо предлагане от по-малко от 5%, а това механично търсене, което почти не среща предлагане, усилва всяко движение“, заяви Дейв Маца, главен изпълнителен директор на Roundhill Financial.

Nasdaq, за разлика от S&P Dow Jones Indices, промени правилата си, за да позволи по-бързо включване на акциите на големи компании като SpaceX, които биха могли да бъдат включени в индекса през следващите седмици. Това би подкрепило цената на акциите, тъй като фондовете, които следват индексите, ще бъдат принудени да купуват акции на SpaceX.

Все пак пазарните наблюдатели очакват акциите да бъдат подложени на засилен низходящ натиск, след като вътрешните лица вече могат да продават повече акции, тъй като т.нар. споразумения за блокиране започват да изтичат. Първата партида акции ще може да бъде продадена след публикуването на първия финансов отчет на SpaceX, като част от тях ще зависи от цената на акциите към този момент. Междувременно целият пакет акции на Мъск е блокиран през първата година от търговията.

„Няма да знаем реалната цена на сключване на сделките, докато ограниченията за продажба не започнат да изтичат след отчета за второто тримесечие и реалното предлагане не отговори на това търсене“, каза Маца.