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SpaceX измести Amazon по пазарна капитализация, нареждайки се пета по големина в света

При дневния си връх пазарната стойност на SpaceX надмина тази на Microsoft и за кратко се превърна в четвъртата по големина акция в света

12:00 | 17.06.26 г. 6
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Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Акциите на SpaceX във вторник поскъпнаха за трети пореден ден, с което компанията изпревари Amazon.com по пазарна стойност и се превърна в петата по големина в света, съобщава Bloomberg.

Акциите затвориха с ценови ръст от 4,8%, като пазарната капитализация на компанията достигна 2,65 трлн. долара – с около 8 млрд. долара повече от тази на Amazon. При дневния си връх пазарната стойност на компанията за ракети и изкуствен интелект на Илон Мъск надмина тази на Microsoft и за кратко се превърна в четвъртата по големина акция в света.

Поне част от ценовите колебания от дебюта ѝ насам се дължат на относително малкия брой акции на SpaceX, достъпни за търговия – само около 4,2% бяха достъпни още на първия ден. Това може да направи търговията по-волатилна, тъй като акцията е по-податлива на големи колебания, които бързо могат да променят пазарната ѝ стойност.

„Това е фактор. Става дума за компания, която има много ограничен брой акции, достъпни за обществеността, в сравнение с обявената пазарна капитализация“, заяви Анджело Куркафас, старши глобален инвестиционен стратег в Edward Jones.

Повишението на цената на акциите на SpaceX, която се е покачила с 49% спрямо стойността от 135 долара при IPO-то, е знак за устойчиво търсене от страна на инвеститорите. Това успокоява опасенията, че рекордното листване ще бъде прекалено голямо, за да може пазарът да го понесе. Представянето проправя пътя за потенциални IPO-та през тази година от конкурентите в областта на изкуствения интелект Anthropic и OpenAI, като се очаква и двете компании да бъдат в диапазона на оценка от 1 трилион долара.

SpaceX обяви във вторник, че официално е постигнала споразумение за придобиване на Cursor в сделка, която оценява стартъпа за програмиране с изкуствен интелект на 60 милиарда долара. Инвеститорите в Cursor ще имат право да получат акции на SpaceX въз основа на предполагаемата стойност на капитала на Cursor, показват подадени официално документи.

Дребните инвеститори също са основен двигател на този бурен старт, като през първите два дни от търговията закупиха толкова акции на SpaceX, колкото са купени на целия американски пазар през миналата седмица, според данни на Vanda Research.

Въпреки че е една от водещите компании в света, SpaceX генерира значително по-малко приходи в сравнение с конкурентите си от сегмента на компании с мегаголяма капитализация. През 2025 г. компанията е реализирала приходи от 18,7 млрд. долара, докато приходите на Microsoft са достигнали 281,7 млрд. долара, а тези на Amazon – близо 717 млрд. долара.

Във вторник започна и търговията с опции на SpaceX на борси като Cboe Global Markets и Nasdaq – събитие, което може да предизвика още по-голяма волатилност на акциите. Очаква се и други борси за опции, включително тези, притежавани от NYSE на Intercontinental Exchange и Miami International Holdings, да ги включат в началото на следващата седмица.

Над 1,6 млн. лота опции са сменили собственика си, след като трейдърите се втурнаха да залагат на по-нататъшни печалби от акциите на SpaceX.

„Свободното предлагане определено е част от това. Предстои и включването в индекс, което превръща пасивните фондове в принудителни купувачи при търгуемо предлагане от по-малко от 5%, а това механично търсене, което почти не среща предлагане, усилва всяко движение“, заяви Дейв Маца, главен изпълнителен директор на Roundhill Financial.

Nasdaq, за разлика от S&P Dow Jones Indices, промени правилата си, за да позволи по-бързо включване на акциите на големи компании като SpaceX, които биха могли да бъдат включени в индекса през следващите седмици. Това би подкрепило цената на акциите, тъй като фондовете, които следват индексите, ще бъдат принудени да купуват акции на SpaceX.

Все пак пазарните наблюдатели очакват акциите да бъдат подложени на засилен низходящ натиск, след като вътрешните лица вече могат да продават повече акции, тъй като т.нар. споразумения за блокиране започват да изтичат. Първата партида акции ще може да бъде продадена след публикуването на първия финансов отчет на SpaceX, като част от тях ще зависи от цената на акциите към този момент. Междувременно целият пакет акции на Мъск е блокиран през първата година от търговията.

„Няма да знаем реалната цена на сключване на сделките, докато ограниченията за продажба не започнат да изтичат след отчета за второто тримесечие и реалното предлагане не отговори на това търсене“, каза Маца.

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Последна актуализация: 12:00 | 17.06.26 г.
spacex пазари инвестиции в акции
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Коментари

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6
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гъбко
преди 4 минути
До: melon ... по белият свет за да караш велосипед по улицата се изисква свидетелство за управление след изкаран курс и изпит !! колко хора изтрепаха теслите . въобще не ми е за хората , които сами са качили на тесла и са дали управленито й на бъгаффф софтуер . техен проблем си е !! проблемът е , че взимат с тех за към Свети Петър и напълно невинни хора !! Хамериканската и поднебесната дивотия и некадърност нямат място в Европа !! ТХуманоидните роботи изобщо не ги виждам !! Ама изобщо !!
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5
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гъбко
преди 8 минути
До: melon ... роботите са на десетилетия от внедряването ... не знам дали си се занимавал с автоматизация в производство . значи това са зверски протоколи за безопасност , и контролирана среда с контролирано присъствие на хора , на които е четено , четено , четено , говорено , говорено , говорено , какво трябва да вършат ... :))) ... как ще пуснат хуманоидни роботи м/у хора ?! ти не виждаш ли с едните тротинетки какво се случи ?! поднебесните безумия нема кой да ги трае !!
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4
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melon
преди 15 минути
До: гъбко За Теслата тезата е, че не са коли толкова, колкото софтуер, автономно шофиране и не на последно място - роботи. Дано всичко е наред и да се развиват печелившо тези компании! Само да не е другото...
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3
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гъбко
преди 24 минути
До: melon ... то и теслата има приходи от основна дейност колкото малък авто производител , дори не е в топ 10 , но има пазарна капитализация колкото всички производители на афффтомбили в света , че и отгоре . а не виждам как ще замести всички ,но дори и да ги замести , да караме всички само тесли , все пак ... не знам как да се нарича това нещо , не е балон , нещо друго трябва да се кръсти , защото зад него не стои нищо реално . в балонът барем има въздух !!
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2
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melon
преди 28 минути
Мъск е гений, ама често е тънка границата между гениалността и умопомрачението.
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1
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melon
преди 36 минути
Хич не ми допада тази работа, ама...Балонът на Южно море (South Sea Bubble) от 1720 г. е една от най-известните и мащабни финансови катастрофи в историята, породена от спекулативна мания и сляпа алчност. Британската Компания на Южните морета (South Sea Company) получава монопол върху търговията с Южна Америка. Даже Нютон се е набутал... Дано не е така!
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