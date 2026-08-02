Мирчев: Общ десен кандидат за президент между „Демократична България“ и ГЕРБ няма как да има

Общ десен кандидат за президент между коалиция „Демократична България“ и ГЕРБ в момента няма как да има, каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев пред bTV.

В ГЕРБ това го знаят, много добре знаят и причините за това, каза Мирчев. „Тогава, когато твоето правителство докара стотици хиляди на улиците, затова, че си бил символ на този корупционен модел и изведнъж да кажеш до тук бях с Пеевски, аз вече съм десен и ще боря корупцията - то не звучи искрено дори на първокласник. Какво говорим за тези хора, които трябва да излязат да гласуват“, коментира Мирчев.

Той посочи, че са започнали подготовката за президентските избори преди две години. Голяма част от хората ни няма да бъдaт в отпуск август месец, за да могат да помагат в организацията на изборите, каза Мирчев.

„Не искам да влизаме в имена. Това, което обаче мога да кажа, е, че в „Демократична България“, заедно с „Продължаваме промяната“ и Форума за демократични действия гледаме в една посока“, отговори той на въпрос откога са се спрели на Андрей Гюров за кандидат за президент.

Нямам никакво съмнение, че Андрей Гюров би бил отличен български президент, вече се е доказал като държавник. Дали и кога той ще се кандидатира, ще го реши сам и ще го обяви, за да го знаят всички, коментира Мирчев.

Вярвам, че трябва да има кандидат, който да застане срещу българските граждани, да е спокоен, най-вероятно излъчен от инициативен комитет и в този човек българите да видят обратното на това, което днес е президентът Йотова, каза Мирчев.

Президентът Йотова взе правилното решение за служебния кабинет. И за да има България честни избори, отговорност носят няколко души - Йотова, която избра Гюров и премиерът Гюров, който направи състав с Емил Дечев и Георги Кандев, които всъщност свършиха цялата работа. Но, от друга гледна точка, в момента, когато Румен Радев спечели изборите, президентът Йотова се превърна в човека, на когото му се дават документи, тя просто бие печата и всичко продължава напред, коментира Мирчев.

Българските граждани на 25 октомври трябва да си отговорят на въпроса, какъв президент искат - продължаване на мандата на Румен Радев и трети негов мандат, или президент, който може да бъде фигура, която да се противопостави на едноличната власт в България, добави Мирчев.

Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов зяви, че по темата за президентските избори ще говорим през септември. Той беше в Приморско, където участва в националната политическа академия „Новите умове“ на партията. Изказването му беше в отговор на въпрос на журналисти за коментар на Ивайло Мирчев, че няма да има обща кандидатура между ГЕРБ и десните формации за президент.

„По-скоро би ми било интересно какво е обяснил господин Мирчев, защото не подкрепи жалбите, които давахме до Конституционния съд с колегите от ПП“, каза Борисов. Той коментира и внесените жалби до Конституционния съд срещу бюджета, като заяви, че те се основават на два текста, които според него са неоспорими.

„Има закон, който задължава бюджета, който се вкарва в парламента, да е с до 3% дефицит. Когато вкараш над 3%, това вече е нарушение на закона“, каза Борисов. По думите му настоящият бюджет засяга работещите, бизнеса. При нас винаги, когато се налагаше подобно увеличение, винаги имаше напрежение, протести и ние сме се опитвали да ги регулираме, каза Борисов. Той заяви, че „истинската цел е действително да има едно голямо обединение по важните теми“.

(БТА)