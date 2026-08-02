Ключови реки в Европа пресъхват, докато тежките жеги обхващат все повече райони

Най-големите реки в Европа, които са жизненоважни артерии за тежката промишленост в региона, пресъхват след поредицата от горещи вълни, пише Bloomberg.

Нивата на водата на Рейн и Дунав се насочват към рекордно дъно и това започва да нарушава превоза на химикали, петролни продукти и други стоки и в същото време повишава разходите за товари. Повишаването на температурите ограничава и производството на електроенергия в крайбрежните реактори от Франция до Унгария, като вдига цените на тока и подлага на натиск икономиките в Източна Европа.

След горските пожари, които опустошиха Франция и Испания, това е нов знак, че климатичните промени оказват своето въздействие върху най-бързо затоплящия се континент. Нарушаването на речното корабоплаване се превръща в изпитание за това колко бързо регионът може да приспособи инфраструктура, изградена около условията през 20-и век към климат, при който крайно ниските нива на водата вероятно ще стават все по-често явление.

„Предизвиканото от хората затопляне вече направи сушата по-тежка, отколкото би била иначе и същият дефицит на валежи ще предизвика отново по-тежка суша при продължаващо затопляне“, коментира Доминик Шумахер, преподавател във Факултета по екологични системи към ETH Zurich.

Нивата на водата в Кауб, ключов участък по река Рейн за доставки към Южна Германия и Швейцария, намаляха до 25 см в петък, като изравниха дъното, достигнато по време на сушата през 2018 г.

Спад до 24 см, който се прогнозира за следващата седмица, ще бъде най-ниското ниво от началото на събирането на данни през 1880 г., показват германски федерални данни, събрани от ETH Zurich.

Ключови водни пътища в Европа са засегнати от крайните метеорологични условия. Карта: Bloomberg LP

Положението може да се влоши поради четвъртата гореща вълна от началото на лятото, която се очаква да обхване Западна Европа през по-голямата част от следващата седмица. Това би създало логистични затруднения по реката с дължина от около 1290 км от Швейцарските Алпи до Северно море.

През 2018 г. BASF беше принудена да намали производството в ключовия си комплекс в Лудвигсхафен в Германия, тъй като исторически ниските нива на водата на Рейн ограничиха достъпа на кораби. Сега най-големият химически производител в света създаде алтернативни, макар и по-скъпи, варианти за транспорт, заяви главният финансов директор Дирк Елверман.

„Ние, разбира се, сме притеснени от проблема с ниските нива на водата на Рейн“, каза Елверман пред репортери в сряда, но добави, че положението е „под контрол“.

Ниските нива на водата на Рейн намалиха германското промишлено производство с 1,5% през 2018 г., но оттогава много компании приспособиха веригите си за доставки, казва Саския Мюхелбьок, изследовател в Института за световна икономика в Кийл. Делът на вътрешното корабоплаване в общия товарен транспорт на Германия също е спаднал от 4,7% през 2017 г. до 4,1% през 2024 г.

Оголен участък от речното дъно близо до енергийния и химически парк на Shell, Rheinland, на брега на река Рейн. Снимка: Alex Kraus/Bloomberg

EnBW, която оперира въглищни електроцентрали, които получават доставки по Рейн, заяви, че се запасява с гориво, когато електроцентралите не работят, за да гарантира достатъчни наличности. Grosskraftwerk Mannheim съобщи, че също разполага с адекватни запаси от въглища и ако нивата на водата намалеят още, това може да свие обема на товарите на плавателен съд, да доведе до използването на по-малки кораби или до пренасочване на някои доставки по железопътни маршрути.

Говорител на DB Cargo каза, че железопътният оператор води постоянни разговори с клиенти, засегнати от ниските нива на водата на Рейн, най-натоварения воден път в Европа.

Но дори ако компаниите намерят алтернативни маршрути за доставка, по-високите разходи може да подкопаят още повече конкурентоспособността на Европа спрямо компании в Азия и Северна Америка.

„Някои плавателни съдове за вътрешни води може вече да не са в състояние на работят поради техническите си ограничения“, казва Роберто Спранци, член на съвета на директорите на Германската кооперация за транспорт по вътрешни водни пътища, която представлява около 90 кораба. Високите цени на горивата и ниските нива на водата също засягат дейностите, допълни той.

Оскъдни валежи в ключовия водосборен басейн на Дунав – валежи в близост до Донауешинген в Шварцвалд, Германия. Графика: Bloomberg LP

Нивата на Рейн и Дунав намаляха поради необичайно горещото и сухо лято в Европа, като последователните вълни на високо налягане попречиха на дъждоносните облаци да напълнят водосборните басейни.

Веригата от обратни връзки доведе до увеличаване на потреблението на вода от растенията, като изчерпва влагата от почвите, които бързо попиват оскъдните валежи преди те да успеят да се влеят в речните басейни, казва Дейвид Хана, преподавател по хидрология в Бирмингамския университет.

„Климатичните промени засилват тези тенденции, като пивашават базовите температури и правят горещите, сухи периоди по-ефективни в изсушаването на ландшафтите и намаляването на речните дебити“, казва Хана.

През последните седмици засушаването в Централна и Западна Европа се влоши, сочат данни на Европейската комисия. Нивата на река Рейн бяха засегнати и от намалелите снеговалежи и отток от ледниците в Алпите, които са особено важен източник на вода в края на лятото, допълва той.

Някои участъци на Дунав, втората по дължина река в Европа, вече достигнаха рекордно ниски нива на водата. Това нарушава корабоплаването в Румъния и Словакия и в същото време засяга производството от ядрените реактори.

Унгария затвори напълно единствената са атомна електроцентрала за първи път в 44-годишната ѝ история в неделя, което е изпитание за новия премиер Петер Мадяр. Това ще лиши страната от 40% от капацитета ѝ за производство на електроенергия и ще принуди правителството да повиши вноса на ток.

АЕЦ „Пакш“ на река Дунав в Унгария, на 31 юли. Снимка: Janos Kummer/Getty Images

Управляващата партия в Унгария поиска от парламента да отложи заседанията си тази седмица, за да се спести енергия, съобщи Мадяр в публикация във Facebook. Декоративните светлини в Будапеща и осветлението на държавните сгради ще бъдат изключени. Междувременно доброволни съкращения от автомобилните компании и заводите за батерии смекчиха част от натиска върху мрежата.

Енергийният сектор в Румъния ще остане в състояние на тревога през август, тъй като производството на електроенергия намалява, и ще поиска подкрепа от съседна Украйна по време на пиковите часове за търсенето. Страната може да бъде принудена да затвори втори реактор на АЕЦ „Черна вода“, тъй като ниските нива на водата на Дунав засягат дейностите по охлаждането.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, съобщиха по-рано днес от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе. За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, които са заседнали във фарватера (плавателния път) или нови такива извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава усложнена. Това затруднява условията за корабоплаване и налага въвеждането на временни ограничения в отделни критични участъци.

Общо три са плавателните съдове, които са заседнали отпреди повече от седмица в българския участък, но те са извън плавателния път и не пречат на корабоплаването.

Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 91 сантиметра спрямо условната кота нула. То е спаднало с два сантиметра за последното денонощие. Прогнозата за идните два дни е нивото на реката да се понижи с още три сантиметра.

Горещите вълни това лято принудиха и Франция да намали производството на ток от ядрените си централи, които са гръбнакът на електроенергийната система на Западна Европа. Ядрените централи черпят вода за охлаждане от реки като Рона и Гарона и има опасност с повишаването на температурите изтичащата вода да стане твърде гореща, което ще застраши дивата природа.

Поради продължителната суша унгарското правителство призова за по-предпазливо потребление на ток и вода. Претоварването на електропреносната мрежа остави хиляди хора без питейна вода в Сентендре, северно от столицата Будапеща.

„Ако не се променим, скоро ще се озовем в пустинни условия“, заяви в петък министърът на околната среда Ласло Гайдош.

Нивото на водата на най-дългата река в Италия По продължава да намалява под историческото дъно, като засилва опасенията за напояването на земеделските площи и проникването на солена вода в делтата ѝ.

„Жегата и сушата определено представляват нова опасност за растежа“, казва Карстен Бржески, икономист в ING Diba. „Спадащите нива на реките създават истински икономически проблеми и засилват предизвикателствата от климатичните промени“, допълва той.

Реките в Европа едва ли ще усетят скорошно облекчение. Очаква се температурите в континенталната част да бъдат с два до осем градуса по Целзий над обичайите в началото на август, сочи анализ на метеоролога Матю Дрос от компанията Vaisala. По-дългосрочните климатични модели подкрепят още вълни на високо налягане, което може да означава, че до късна есен ще има малко валежи, които да сложат край на сушата.

„Значителни валежи може да донесат краткосрочни подобрения, но ако сухите почви и блокиращите атмосферни условия се запазят, тези ползи може да са временни“, казва Хана.