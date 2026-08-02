Украйна атакува рафинерия на Роснефт и военно летище в Русия

Украинските сили са атакували рафинерия на „Роснефт“ в руския град Саратов тази нощ като част от почти ежедневната си кампания да поразяват сектора за производство на горива на Русия, предава Bloomberg.

Атаката е довела до пожар в рафинерията, съобщи Генералният щаб на украинската армия в изявление в „Телеграм“. Украинските сили са поразили и военното летище в Енгелс в Саратовска област, на около 730 км югоизточно от Москва и на над 1000 км източно от Киев, се посочва в изявлението.

Летището е изключително важен оперативен център за руските военни самолети, включително стратегическия бомбардировач в голям обсег Ту-95, който се използва за удари с крилати ракети срещу Украйна, съобщи Генералният щаб.

Властите в областта съобщиха, че са нанесени щети на цивилната инфраструктура в Саратов и в Енгелс след атаката, при която са загинали двама души.

Украинските сили засилиха ударите срещу руски рафинерии, включително обекти далеч от границата на двете страни, през последните дни на юли след кратко затишие предишните две седмици. В петък Киев порази една от най-големите рафинерии в Русия, а атаки в събота бяха насочени към Уфимския нефтопреработвателен комплекс на „Роснефт“, където се намират три рафинерии „Башнефт“ в руската република Башкортостан.

По-рано в неделя беше извършена друга масирана атака с дронове срещу промишлени съоръжения в републиката, при която е пламнал пожар в Уфимския комплекс, съобщи ръководителят на Башкортостан Радий Хабиров, без да посочва повече подробности.

Засилените атаки може да нарушат отново доставките на горива в Русия в момент, когато много области в страната увеличават лимитите за продажби на бензин и дизел на бензиностанциите или дори ги отменят след период на недостиг.

Рафинерията в Саратов, която има капацитет да преработва около 140 хил. барела суров петрол дневно, беше поразена и на 8 юли, но възстанови дейностите си след атаката.

Макар че Украйна продължава да нанася успешни удари срещу руската петролна инфраструктура, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руските предприятия, които в момента не са подложени на западни санкции, работят за засилване на производството на дронове, ракети и насочени въздушни бомби.

"Агресорът инвестира все повече в капацитета си за производство на балистични ракети и се опитва да увеличи производството. Нужен е натиск върху всеки сегмент от руския военнопромишлен комплекс", добави той.

Алексей Лихачов, главен изпълнителен директор руската държавна атомна корпорация "Росатом", заяви, че украински дон е поразил коридор, свързващ шест енергийни блока в Запорожката АЕЦ тази нощ, на няколко метра от реакторното отделение на третия блок. Според него не се е стигнало до взрив, както се посочва от пресцентъра на "Росатом" в "Телеграм".

Лихачов заяви, че "Росатом" се надява генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Мариано Гроси да посети Зопорожката АЕЦ в близко бъдеще. Гроси посети атомната електроцентрала няколко пъти от 2022 г. насам.

В събота МААЕ съобщи, че Зопорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна е останала без външно електрозахранване за 23-и път от началото на пълномащабното нашествие на Русия в Украйна през 2022 г. По време на прекъсването аварийните дизелови генератори са осигурили резервно електрозахранване за охлаждане на реактора и други функции, свързани с безопасността.

Общо осем души са загинали днес при украински удари с дронове в Русия - в югозападната Саратовска област, в Удмуртската република (Централна Русия), и в пограничната Белгородска област, предадоха ТАСС и Франс прес.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ е прехванало и унищожило 635 украински дрона над руските области, над Азовско и Черно море, отбелязвайки, че нападението е било едно от най-масираните от началото на годината, пише БТА.

Властите в Удмуртия съобщиха за трима загинали и двама ранени, включително дете, а също за поразен граждански автомобил.

По-късно оперативният щаб в Белгородска област обяви, че украинските въоръжени сили са атакували земеделско предприятие в село Казачия Лисица, при което са загинали трима души и трима са били ранени.

Руски удари с дронове нанесоха щети по две промишлени предприятия и един обект от критичната инфраструктура на украинската Полтавска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в „Телеграм“ на ръководителя на областната военна администрация Виталий Диакивнич.

„Тази сутрин вражески безпилотни летателни апарати нанесоха удари по две промишлени предприятия и един обект от критичната инфраструктура в Полтавска област. В резултат на атаката са настъпили временни прекъсвания на аварийното електроснабдяване и газоснабдяване. В момента специалисти работят по възстановяването на мрежите“, съобщи Диакивнич.

Той добави, че службите за спешна помощ не са получили сигнали за ранени.

По-рано беше съобщено за руска въздушна атака, при която е била поразена железопътна инфраструктура в Лубенски район на Полтавска област.