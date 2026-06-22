Нивата на Рейн намаляват заради жегите и подлагат на натиск веригите за доставка на гориво

Спадащите нива на водите на река Рейн затрудняват доставките на гориво към части от Западна Европа, докато регионът е обхванат от гореща вълна. Това принуждава корабите да плават с по-малко от половината от обичайния си товар, предава Bloomberg.

По-рано днес кораби, превозващи дизелово гориво през Кауб в Германия, ключова точка по реката, бяха ограничени до около 1070 тона товар, сочат данни на компанията Spotbarge. Това представлява около 45% от пълния им товарен капацитет.

Според прогнозите до петък реката ще стане още по-плитка. Измереното ниво на водата вероятно ще спадне до 83 см сутринта спрямо 107 см днес, съобщи Федералната администрация за водните пътища и корабоплаването на Германия.

Рейн е една от най-значимите търговски артерии в Европа, като през 2024 г. нефтопродуктите са съставлявали над една пета от превозваните по нея товари. Тъй като нивата на водата продължават да спадат, товароносимостта на корабите вероятно ще бъде намалена още, което засили натиска върху регионалните вериги за доставки на гориво, които и без това вече са изправени пред прекъсвания заради конфликта в Близкия изток.

Нивото на водата в Кауб е много под сезонната норма – по-плитката река ограничава товароносимостта на корабите. Графика: Bloomberg LP

Транспортните разходи също нарастват. Цените за превоз на нефтопродукти между транспортния център Амстердам-Ротердам-Антверпен и Базел са се увеличили рязко от началото на конфликта, като са достигнали близо 50 евро на тон, сочат данните на Spotbarge.