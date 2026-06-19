Европейските борси записаха понижения след отлагането на преговорите между САЩ и Иран

Европейските фондови борси затвориха с понижения на основните индекси в петък, като пазарите реагираха негативно на отлагането на преговорите между Техеран и Вашингтон, предаде CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори с понижение от 0,2%. Британският FTSE 100 загуби 0,35%, а френският CAC 40 отбеляза спад от 0,55%. Германският DAX завърши без промяна.

Акциите на компаниите от сектора на петрола и природния газ отбелязаха най-големи повишения на цените, докато минните и туристическите компании изостанаха от общия индекс.

В Обединеното кралство доходността по 10-годишните държавни облигации се повиши с повече от 7 базисни пункта до 4,8247%, след като официалните данни показаха, че държавният дълг е достигнал най-високото си ниво за месец май от 2019 г. насам.

Американските пазари на акции и облигации са затворени заради официален празник, отбелязващ края на робството. Пазарите на фючърси работят, но с ограничено работно време.