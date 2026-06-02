Wall Street отваря със спадове след последните рекорди

Цената на книжата на Hewlett Packard Enterprise скача с 28%, след като технологичната компания даде оптимистична прогноза за текущото тримесечие

17:14 | 02.06.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва с понижения след достигането на нови исторически върхове в понеделник, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 спадат с по 0,1%, а технологичният измерител Nasdaq Composite отстъпва с 0,2%.

Акциите на Alphabet поевтиняват с над 2%, след като компанията обяви, че ще набере 80 млрд. долара чрез продажба на акции, за да финансира развитието си в областта на изкуствения интелект (AI). Това включва инвестиция от 10 млрд. долара от Berkshire Hathaway.

Въпреки това спадовете в технологичния сектор са ограничени, като акциите на Nvidia поскъпват с над 1%. Цената на книжата на Hewlett Packard Enterprise скача с 28%, след като технологичната компания даде оптимистична прогноза за текущото тримесечие и повиши очакванията си за цялата година, значително надминавайки прогнозите на Wall Street. Резултатите на HPE за второто тримесечие отбелязаха и най-голямото превишение на очакванията за печалба от 2018 г. насам.

Акциите на Marvell Technology поскъпват с 19%, след като главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че компанията за полупроводници може да стане следващата компания с пазарна стойност от един трилион долара.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,449%, а тази по 30-годишните - до 4,96%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, леко се понижава с 0,06% до 99,146 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват леко с 0,14% до 94,85 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,1% до 92,15 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,72 на сто и се търгува на цена от 4538,9 долара за тройунция. 

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.

