Еврото печели позиции в световните финанси, но остава далеч зад долара

Международната употреба на еврото е нараснала леко през 2025 г., но е останала значително под тази на долара, което подчертава трудността да се оспори глобалното господство на щатската валута, предава Bloomberg.

Общото използване на единната европейска валута се е увеличило до около 20%, съобщи Европейската централна банка (ЕЦБ) във вторник в своя годишен доклад. Делът ѝ във валутните резерви е останал на същото ниво и все още е само около една трета от този на долара.

ЕЦБ посочва, че международното емитиране на дълг в евро е достигнало рекордно високо ниво, а еврото за първи път е водеща валута на глобалния пазар на зелени и устойчиви облигации. В същото време обаче се наблюдава значителен спад в използването му за ежедневна валутна търговия.

Европейските представители се стремят постепенно да намалят международното господство на долара, като непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп и атаките му срещу Федералния резерв след завръщането му в Белия дом са отслабили доверието в САЩ.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард дори е говорила за възможен „глобален момент за еврото“, призовавайки финансистите да укрепят ролята на валутата, така че еврозоната да се възползва повече от привилегиите на долара, включително по-ниски разходи за заемане.

„Има възможност еврото да засили глобалната си привлекателност - при условие, че европейските финансисти създадат необходимите условия и превърнат думите в действия“, посочва Лагард в доклада от вторник. Тя добавя, че трябва да бъдат засилени икономическата устойчивост, правната и институционалната стабилност и геополитическата надеждност.

Докладът обаче очертава и мащаба на предизвикателството.

Един проблем е натрупването на златни резерви от централните банки на фона на продължаващо геополитическо напрежение. Макар покупките да са намалели до около 850 тона от над 1000 тона през 2024 г., златото остава вторият най-голям световен резервен актив по пазарна стойност.

Някои държави също така развиват алтернативни системи за трансгранични плащания, включително базирани на дигитални технологии, съобщава ЕЦБ, като определя тази тенденция като още един знак за фрагментация в международната парична система.

ЕЦБ подчертава също, че използването на китайския юан, макар и все още ниско като цяло, значително се е увеличило в области като ежедневната валутна търговия и търговското финансиране, като войната на САЩ и Израел в Иран може да ускори този процес.

„Експерти предполагат, че конфликтът може да послужи като катализатор за разширяване на ролята на юана на глобалните петролни пазари“, се казва в доклада, като се цитира информация, че някои кораби са извършвали плащания в тази валута чрез китайската система за междубанкови разплащания или чрез криптоактиви, за да преминават през Ормузкия проток през март и април.

Докладът отново призовава за конкретни стъпки към завършване на съюза за спестявания и инвестиции в „амбициозен“ срок.