Започва финансов одит в "Лукойл", има 200 млн. евро загуба

Предстои подробен анализ на текущото състоятие на рафинерията и другите дружества в групата на "Лукойл". Ще се проверява финансовото състояние, наличностите на суровини, както и подписаните договори. Това съобщи новият особен управител Евгени Симеонов на пресконференция днес.

Симеонов обяви, че през 2025 г. рафинерията е на загуба около 200 млн. евро.

Основната цел е да гарантираме непрекъснатата работа на "Лукойл Нефтохим Бургас" и безпроблемното снабдяване с горива за българския пазар, каза той, цитиран от БТА.

Симеонов посочи като първи приоритет изготвянето на подробен анализ на текущото състояние на рафинерията и останалите дружества от групата – финансово състояние, наличности на суровини и сключени договори.

Оптимистичният срок за приключване на анализа е един месец, а последващият независим финансов одит ще отнеме значително повече време.

Новият управител подчерта, че стриктното спазване на санкционните режими, наложени от Служба за контрол на чуждестранните активи (ОФАК), Великобритания и Европейския съюз, е сред водещите му задачи. Той съобщи, че ще бъде въведен мониторинг на производството – натовареност, използвани сортове нефт и процес на смесване.

Относно цените на горивата Симеонов подчерта, че те зависят от множество външни фактори. Кризата в Персийския залив оказва огромен натиск върху цените не само в България, но и в цяла Европа, коментира той, като добави, че след приключване на анализа ще стане ясно и на какви цени е закупуван петролът от компанията.

Относно снабдяването със суровини управителят посочи, че разполага с първоначална информация за гарантирани доставки до края на юли, но очаква официален доклад, преди да се произнесе категорично.

По въпроса какъв е делът на горивата от Южна Америка и от Персийския залив Симеонов заяви, че отговорът ще стане ясен след анализа, който му предстои да получи от компанията.

Министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че правителството е поставено пред нелеката задача да търси локални решения на глобални проблеми и пример за това е сектор "Енергетика".

Международната агенция по енергетика определи момента като "безпрецедентен в историята на енеретиката на световно ниво", допълни той.

"В България фокусът е върху "Лукойл", затова и кабинетът предприе мерки да закрепим и укрепим икономическите модели в "Лукойл", да подсигурим нужното управление като опит и експертиза и капацитет", каза Пулев.

Знаем, че "Лукойл" с масираното си присъствие на ритейл пазара до голяма степен определя цените на колонката на дребно и е изключително важно този актив да се управлява професионално, каза още Пулев. Той допълни, че новият особен управител не е политическо назначение.