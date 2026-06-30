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България търси извънсъдебно споразумение по иска на "Лукойл"

След разговори с представители на Litasco ще бъде премахнато ограничение за покупка на петрол от регистрирани в Швейцария търговци

16:51 | 30.06.26 г. 7
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

България направи първа крачка към намиране на извънсъдебно споразумение по иска на "Лукойл", съобщи по време на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

По-рано днес представители на компанията собственик на руските активи у нас - Litasco, разговаряха с премиера Румен Радев и представители на кабинета. И двете страни определиха разговорите като "открити", а Пулев уточни, че за първи път правителството е показало "отношение, което защитава конкуренцията и частната собственост". Той увери още, че правителството на Румен Радев работи в интерес на националната сигурност.

След разговорите отпадат пречки за доставки на петрол и ценова конкурентност на горивата у нас.

Представители на руския холдинг "Лукойл" пристигнаха в Министерския съвет за разговор с правителството. Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group Представители на руския холдинг "Лукойл" пристигнаха в Министерския съвет за разговор с правителството. Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

В резултат от срещата буквално от утре (1 юли) България ще може да купува петрол от регистрирани в Швейцария търговци на петрол, уточни специалният управител на активите на "Лукойл" у нас Евгени Симеонов. Той замени Румен Спецов, назначен от предишното правителство. 

Симеонов отбеляза, че през 2023 г. Litasco е отпуснала заем на своето българско звено и сега го е направила предсрочно изискуем, с което е блокирала възможността на българската рафинерия да купува петрол от регистрирани в Швейцария (където има регистрация и Litasco) компании. Заради тази мярка ръководството на "Лукойл България" е имало затруднения с намирането на петрол и е трябвало да купува и неподходящи за рафинерията в Бургас тежки сортове, което е натоварило съоръженията.

"Като правителство ще отстояваме националния интерес и ще уважаваме частната собственост, която е неприкосновена, но и няма да позволим сътресения на пазара за горива, да бъдат накърнени интересите на българските потребители", декларира още Пулев по време на брифинга.

"За първи път водихме конструктивен и отворен диалог с българското правителство по темите, които вълнуват Litasco в България", каза представителят на компанията Инна Дарий. Тя посочи, че са постигнати оптимални решения при разговорите с премиера Румен Радев и представителите на кабинета.

Дарий потвърди, че компанията продължава да има интерес към развитие на дейността си в България.

"Лукойл" е под санкциите на САЩ и всички трансакции се следят от американското Министерство на финансите, които дадоха дерогация рафинерията в България да продължи да работи, стига да не предоставя средства, с които Русия да продължава да воюва в Украйна. Преди да бъде направена промяна и рафинерията да бъде взета под контрола на държавата, редица компании отказаха да работят с нея, притеснени от вторични санкции от американското правителство.

Управляващите официално не са съобщили, но по информация от депутати от "Възраждане" "Лукойл" е завел арбитражен иск в съда в Женева на стойност 3 млрд. долара срещу България.

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Последна актуализация: 18:23 | 30.06.26 г.
лукойл Евгени Симеонов Litasco петрол икономиката на България Лукойл Нефтохим
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Коментари

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7
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Скъсана_Ушанка
преди 1 час
*** - пияBици
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6
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Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Е нали затова добутаха Зеления чорап дп властта, да може да ги обслужи качествено. Няма отърване от тая русня, пуснала е отровните си пипала и смyче ли смyче от България, като чумен комар. Има ли били интерес да продължат..ама разбира се, ше имат, тия ***.
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5
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гъбко
преди 1 час
До: khao ... ами то няма иск ... :))) ... има известие за спор , според швейцарското законодателство , по подписани взаимни спогодби за защита на инвестиции в енергетиката ... неква йезуитска формулировка е известието . иск реално няма засега . водят се некви приказки ... отчитат наште работа .
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4
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khao
преди 2 часа
До: гъбко Това го видях.... а иска на Лукойл срещу България е за ...... какво ?
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3
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гъбко
преди 2 часа
До: khao ... аз бих попитал , какво прави представителят на държавата с златната акция , след като той трябва да следи изрично за такива практики и неговият подпис трябва да стои под такива решения ... :))) ... това е практика от години за нулиране на работещи предприятия в нашата история . да не ги изреждам тука , щото трият постовете с имена на фирми ...
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2
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гъбко
преди 2 часа
До: khao ... цитирам : Симеонов отбеляза, че през 2023 г. Litasco е отпуснала заем на своето българско звено и сега го е направила предсрочно изискуем, с което е блокирала възможността на българската рафинерия да купува петрол от регистрирани в Швейцария (където има регистрация и Litasco) компании. Заради тази мярка ръководството на "Лукойл България" е имало затруднения с намирането на петрол и е трябвало да купува и неподходящи за рафинерията в Бургас тежки сортове, което е натоварило ...
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1
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khao
преди 2 часа
и какъв е иска на лукойл и защо го има... не пише никъде! Жълта журналистика
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