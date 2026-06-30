България търси извънсъдебно споразумение по иска на "Лукойл"

България направи първа крачка към намиране на извънсъдебно споразумение по иска на "Лукойл", съобщи по време на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

По-рано днес представители на компанията собственик на руските активи у нас - Litasco, разговаряха с премиера Румен Радев и представители на кабинета. И двете страни определиха разговорите като "открити", а Пулев уточни, че за първи път правителството е показало "отношение, което защитава конкуренцията и частната собственост". Той увери още, че правителството на Румен Радев работи в интерес на националната сигурност.

След разговорите отпадат пречки за доставки на петрол и ценова конкурентност на горивата у нас.

Представители на руския холдинг "Лукойл" пристигнаха в Министерския съвет за разговор с правителството. Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

В резултат от срещата буквално от утре (1 юли) България ще може да купува петрол от регистрирани в Швейцария търговци на петрол, уточни специалният управител на активите на "Лукойл" у нас Евгени Симеонов. Той замени Румен Спецов, назначен от предишното правителство.

Симеонов отбеляза, че през 2023 г. Litasco е отпуснала заем на своето българско звено и сега го е направила предсрочно изискуем, с което е блокирала възможността на българската рафинерия да купува петрол от регистрирани в Швейцария (където има регистрация и Litasco) компании. Заради тази мярка ръководството на "Лукойл България" е имало затруднения с намирането на петрол и е трябвало да купува и неподходящи за рафинерията в Бургас тежки сортове, което е натоварило съоръженията.

"Като правителство ще отстояваме националния интерес и ще уважаваме частната собственост, която е неприкосновена, но и няма да позволим сътресения на пазара за горива, да бъдат накърнени интересите на българските потребители", декларира още Пулев по време на брифинга.

"За първи път водихме конструктивен и отворен диалог с българското правителство по темите, които вълнуват Litasco в България", каза представителят на компанията Инна Дарий. Тя посочи, че са постигнати оптимални решения при разговорите с премиера Румен Радев и представителите на кабинета.

Дарий потвърди, че компанията продължава да има интерес към развитие на дейността си в България.

"Лукойл" е под санкциите на САЩ и всички трансакции се следят от американското Министерство на финансите, които дадоха дерогация рафинерията в България да продължи да работи, стига да не предоставя средства, с които Русия да продължава да воюва в Украйна. Преди да бъде направена промяна и рафинерията да бъде взета под контрола на държавата, редица компании отказаха да работят с нея, притеснени от вторични санкции от американското правителство.

Управляващите официално не са съобщили, но по информация от депутати от "Възраждане" "Лукойл" е завел арбитражен иск в съда в Женева на стойност 3 млрд. долара срещу България.