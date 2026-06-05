Глобалните технологични разпродажби натежаха на борсите в Европа

Водещите индекси на европейските фондови пазари затвориха последната сесия за седмицата на червена територия, под натиска на глобалните разпродажби на технологични компании, след като инвеститорите се дръпнаха от производителите на чипове,пише CNBC. Тенденцията започна в четвъртък в Азия и САЩ, а днес се пренесе и в Европа.

Stoxx 600 достигна до 622,66 пункта, или понижение от 0,29%. Сред големите губещи е Infineon Technologies, чиито акции поевтиняха с малко над 9% до 77,30 евро за брой.

В Германия DAX се понижи с 0,75 на сто до 24 759,05 пункта, а френския САС40 загуби 0,32% от стойността си до 8218,24 пукта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, обаче се повиши, макар и с минималните 0,07% и затвори седмицата на ниво 10 368,05 пункта.

На петроните пазари има оживление и цената на суровината е надолу. Американският лек суров петрол WTI поевтиня с 3,5% до почти 90 долара за барел към края на европейската сесия на борсите. Сортът "Брент", който е референтен за повечето петролни договори, достига цена от малко под 93 долара за барел, което е спад от 2,4%.

Силните данни за трудовия пазар в САЩ насърчават ръста на щатския долар. На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1526 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3345 долара за брой.

Цената на златото се понижава с над 3% в очакване Федералния резерв да повиши лихвите този месец на фона на силните данни за пазара на труда. Търговията се извършва при цена от 4354 долара за тройунция.