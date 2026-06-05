Защо петролът може да остане скъп и след войната в Залива?

Възможно е цената на петрола след войната да остане висока поради презапасяване. Това коментира Тома Томов от Софийска стокова борса в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че цената на петрола се движи най-вече от изказванията на различни политически лидери, но не както през последните месеци. В момента цената е стабилизирана в диапазона 90-100 долара за барел Брент.

Има няколко силни фактора, които напоследък влияят – понижението на търсенето на петрол в Китай (което е краткосрочен показател), динамиката в Залива, докладите за наличностите по света (които са положителни, петрол има), каза гостът.

Фючърсите за две години напред (около 75 долара за барел) показват, че търговците вярват в уреждането на конфликта в Близкия изток, но вече има известно притеснение тъй като цената в разгара на войната бе 65 долара за барел, посочи Томов.

„Възможно е цената на петрола след войната да остане висока поради презапасяване“, отбеляза той, като добави, че секторът е динамичен, играчите са много и търсят независимост при ценообразуването. Възможно е някои държави да се презапасяват, други да продават повече, допълни още.

Томов коментира и цената на газа, след като за май показва повишение от 30% спрямо февруари (преди конфликта), посочвайки, че цената може да спадне, защото идва летният сезон.

„В момента европейският пазар на газ не е толкова зависим от войната в Близкия изток. Пълненето на газовите хранилища в Европа е хубаво да става възможно най-рано и чрез дългосрочни договори (на ниски цени), а не чрез краткосрочни", посочи Томов.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.