Цената на петрола се стабилизира с оптимизма около преговорите между САЩ и Иран*

Цената на петрола се стабилизира в петък на фона на оптимизма около мирните преговори във войната на САЩ и Израел в Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват леко с 0,41% до 95,42 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,02% до 93,06 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разговорите с Иран вървят добре, въпреки че подкрепяната от Техеран групировка „Хизбула“ отхвърли предложеното от САЩ споразумение за примирие между Израел и Ливан.

WTI е поскъпнал с повече от 6% тази седмица, след като несигурността около напредъка на преговорите отслаби част от предишния оптимизъм за сделка, която би довела до възобновяване на петролните потоци през Ормузкия проток - маршрут, по който в мирно време преминава около една пета от световния суров петрол и втечнен природен газ. Въпреки това фючърсите все още са на около 20% по-ниско ниво спрямо началото на април, когато САЩ и Техеран се споразумяха за временно прекратяване на огъня, сложило край на повече от пет седмици бойни действия.

„Спадът на цената на WTI от нивата над 110 долара преди примирието до настоящите стойности беше очакван и показва облекчението на петролния пазар, че мащабна война беше избегната и инфраструктурата на петролната индустрия в региона остана до голяма степен незасегната“, коментира Павел Молчанов, анализатор в Raymond James. „По-нататъшно понижение на цените ще зависи от съществено възстановяване на обемите на корабоплаването през Ормузкия проток“, добавя той.

Засега няма признаци за напредък в разговорите между Техеран и Вашингтон, като продължаващите израелски военни удари в Ливан се превърнаха в основна пречка в разговорите. Попитан от журналисти в Овалния кабинет в четвъртък за отказа на „Хизбула“ да приеме примирието в Ливан, Тръмп заяви: „Те не отхвърлиха мен“ и твърди, че „те ни се обадиха“, за да обсъдят прекратяване на военните действия.

„Смесените сигнали относно мирните преговори все още не са особено негативни за петрола. Те по-скоро ограничават прекомерното покачване на цените засега“, посочва Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур. „Инвеститорите могат да премахнат част от военната премия, когато новинарските заглавия звучат обнадеждаващо, но докато няма реален напредък на място, е трудно да се каже, че рисковата премия е изчезнала“, казва още тя.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.