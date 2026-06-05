SOFIX записа седмичен ръст от 0,27% и затвори при ниво от 1 248,31 пункта

Водещият индекс на фондовата търгувия у нас SOFIX отчете седмичен ръст с 0,27% и затвори търговията при 1 248,31 пункта. С най-силни седмични повишения сред компаниите в основния индекс бяха "Химимпорт" АД с 4,37% до 0,43 евро, "Доверие обединен холдинг" АД с 3,6% до 5,18 евро и "Илевън Кепитъл" АД с 3,48% до 7,14 евро.

С понижения сред 15-те в SOFIX през седмицата бяха "Българска фондова борса" АД с 9,31% до 7,4 евро, "Еврохолд България" АД с 2,8% до 1,04 евро, "Холдинг Варна" АД с 1,57% до 25 евро и други.

Борсовият оборот в петък беше за 4,3 млн. евро. С най-голям оборот сред акциите през седмицата се наредиха "Градус" АД с 5,9 млн. евро, "Софарма имоти" АДСИЦ с 3,07 млн. евро, "Доверие обединен холдинг" АД с 2,8 млн. евро. "Софарма" АД с 2,75 млн. евро и "Шелли груп" ЕД с 286 хил. евро.

С най-много сделки през седмицата се отличиха "Софарма" АД с 397, Доверие обединен холдинг" АД с 377, "Софарма имоти" АДСИЦ със 173, "Химимпорт" АД със 167 и "Българска фондова борса" АД със 161.

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