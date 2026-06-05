Путин отказа мира на Зеленски и нареди на армията да продължава напред*

"Продължавайте, братя", нареди руският президент Владимир Путин, след като получи отвореното писмо с предложение за прекратяване на огъня, изпратено от украинския му колега Володимир Зеленски. По време на Петербургския форум Путин заяви, че не вижда смисъл да се вижда със Зеленски под аплодисментите на публиката, отбеляза Bloomberg.Той посочи още, че наскоро украинският президент е поискал от руски бизнесмен да му съдейства за среща с него.

"Русия отново избра войната - всички чуха отговора. Слаб отговор", коментира украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1563-ия ден от пълномащабната война. Според него този отговор ще разочарова "много хора по света"

Преди ден Володимир Зеленски предложи двустранна среща в неутрална държава - Швейцария, Турция или някоя от арабските страни, които са традиционен домакин на подобни разговори. Той отхвърли коментарите, че може да отиде на среща в Москва с думите, че нито руски президент има място в Киев, ниот украински - в Москва, след годините война.

Зеленски беше категоричен, че войната е "личен избор" на Путин, който в половината от своето 26-годишно управление, воюва срещу Украйна. И посочи, че скоро на руския президент ще му се наложи да се бори за своето оцеляване, но не заради Украйна, а заради вътрешни конфликти на фона на влошаването на качеството на живот в Русия.

Владимир Путин определи тона в писмото като "груб". "Дали това е начин да се създадат условия за лична среща и преговори, или създава среда, в която е невъзможно да се провеждат каквито и да били лични срещи. Мисля, че е второто", коментира той.

Досега Путин е отхвърлял множество покани за среща с украинския лидер. Официално двамата разговаряха лично един едиствен път - в края на 2019 година. Тогава от срещата им прозлезе единствено удължаване на договора за транзит на руски природен газ, който изтече в началото на миналата година. Украйна прекрати този договор, въпреки настояването на Словакия да продължи.

Според източници на Bloomberg руският президент не се интересува от срещи с представители на Украйна и на Европа, а иска да постигне сделка с американския президент Доналд Тръмп. Според негови коментари, както и на други чиновници в Кремъл, на срещата в Аляска преди година са били постигнати неизвестни договорки, които трябва да сложат края на войната в Украйна.

Позицията на Москва е, че Украйна не е приела договорките на двамата, или така наречения"дух от Анкъридж", и това проваля усилията за края на войната. В своето писмо Зеленски частично потвърди това: европейските въпроси не се решават в Анкъридж.

По време на форума в Санкт Петербург преди ден Путин говори пред международни медии и заяви, че не иска да преговаря с Европа, определяйки я като замесена във войната. Според него ролята на европейците е да накарат Украйна да приеме договорките от Анкъридж. Същевременно американският държавен секретар Марко Рубио посочи пред Конгреса, че САЩ са замесени във войната, защото дават оръжия на Украйна и определено са избрали страна в конфликта.

Официално нито руската, нито американската страна не са съобщили какво съдържат разговорите в Аляска. Според медийни публикации там Владимир Путин е поискал да получи контрола върху Донецка област, а след това да преговаря за останалите региони, за които претендира, допускайки и прекратяване на войната по линията на съприкосновението в Херсонска и Запорожка област.

Вероятно едно от исканията на Москва е и международно признание на окупираните територии.

Украйна не приема тези условия и предложението им от вече повече от година е прекратяване на бойните действия и преговори.

Доналд Тръмп приветства снощи инициативата на Зеленски, коментирайки, че и двамата са "много добри хора" и би било "чудесно да се срещнат".

Володимир Зеленски написа в писмото си, че Украйна ще продължи да се бори за своето оцеляване и има приятели в тази борба.

* Статията е допълнена с коментара на Зеленски на руския отговор