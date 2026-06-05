Икономиката на България се разширява с 3,1% през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,1% на годишна база и с 0,7% на тримесечна основа. Това показват сезонно изгладени данни, представени от Националния статистически институт (НСИ). Данните са по-високи от експресните оценки, които показаха годишен ръст от 2,9%.

През първото тримесечие произведеният БВП възлиза на 27,33 млрд. евро по текущи цени. На човек от населението се падат по 4262 евро от стойностния обем на показателя.

При среден за тримесечието валутен курс от 0,854477 евро за 1 щатски долар БВП възлиза на 31,98 млрд. долара и съответно 4988 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие възлиза на 23,83 млрд. евро по текущи цени.

През първото тримесечие относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 1,5%, което показва, че намалява с 0,1 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2025 г.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,6 процентни пункта на годишна база до 26,7%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, е 71,8%, като показва спад в размер на 1,5 процентни пункта на годишна база.

През първото тримесечие за крайно потребление се изразходват 81,3% от БВП. Инвестициите формират 15,7% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Тримесечни и годишни изменения

През първото тримесечие БВП нараства с 0,7% спрямо предходното тримесечие, като брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,6% на тримесечна база. Крайното потребление расте с 1,7% спрямо предходното тримесечие, а износът на стоки и услуги намалява с 5,6%, докато вносът на стоки и услуги се свива с 0,2% на тримесечна база.

На годишна база БВП нараства с 3,1%, докато БДС напредва с 2,5 на сто.