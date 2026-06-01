България остава страната с най-ниска безработица в ЕС

България остава държавата от Европейския съюз (ЕС) с най-ниска безработица и през април, показват актуалните данни на Евростат. Докато средната безработица за еврозоната е 6,3%, а за ЕС – 6%, отчетената в България е 2,8% – с 0,1 процентен пункт (пр. п.) по-малко спрямо март.

През декември 2025 г. и януари 2026 г. България и Полша бяха двете държави с най-ниски нива на безработицата в рамките на ЕС, но от февруари стойностите у нас продължиха да намаляват до 2,9% и впоследствие до 2,8%, докато в Полша се запази нивото от 3%.

По данни на Евростат 13,238 млн. души в ЕС са нямали работа без април, а 11,075 млн. от тях живеят в страни от еврозоната.

Спрямо март 2026 г. безработните са намалели със 137 хил. в ЕС и с 84 хил. в рамките на еврозоната. На годишна база обаче се наблюдава ръст – с 82 хил. повече са незаетите в ЕС и с 45 хил. – в еврозоната.

Колко са младите безработни

През април 2026 г. 2,913 млн. хора на възраст под 25 години в ЕС са нямали работа, а от тях 2,337 млн. души са в страни членки на еврозоната. Нивото на младежка безработица през април е било 15,1% в ЕС – спад спрямо отчетените през март 15,6%. Спад има и при преглед на данните за еврозоната – 14,7% спрямо 15,1% през март. Младите безработни в България са 11% – с 0,1 пр. п. по-малко спрямо предходния месец.

На месечна база незаетите младежи са намалели с 91 хил. в ЕС и с 50 хил. в еврозоната. Спрямо април 2025 г. обаче се наблюдава ръст на безработицата в тази възрастова група – с 22 хил. души в ЕС и с 13 хил. – в еврозоната.

Безработицата е по-ниска при мъжете

През четвъртия месец на 2026 г. равнището на безработицата при жените в ЕС е било 6,2% – спад спрямо отчетените пред март 2026 г. 6,3%. При мъжете няма промяна и се запазва нивото от 5,8%.

В еврозоната равнището на безработицата е малко по-високо и при двата пола – при жените е 6,5% – спад спрямо 6,6%, отчетени през март, а при мъжете е 6% през април – отново спад спрямо 6,1% в предходния месец. България е сред европейските държави, в които се наблюдава обратна тенденция – по-ниска безработица при жените (2,6%) спрямо мъжете (3%).