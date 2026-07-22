Казахстан е спрял да транспортира петрол по инфраструктурата до Новоросийск

Казахстан е спрял транспортирането на суров петрол до главния си експортен терминал на руското черноморско крайбрежие заради последните атаки срещу танкери, съобщава Bloomberg.

Централноазиатската страна няма излаз на отворено море и транспортира около 80% от експортния си петрол по Каспийския петролопровод до терминала на Черно море на Каспийския тръбопроводен консорциум до руското пристанище Новоросийск.

По съоръжението ежедневно се транспортират над 1 млн. барела суров петрол, което представлява приблизително 2% от световните доставки. По-голямата част от суровината идва от Казахстан.

Терминалът е спрял приема на доставки, тъй като танкерните компании не са склонни да изпращат кораби до съоръжението, според двама източници на информационната агенция.

Производителите на петрол в Казахстан ще бъдат принудени да намалят производството, ако спирането на тръбопроводните потоци към терминала остане в сила до края на тази седмица, казват още източниците на агенцията. Пресслужбата на Каспийския тръбопроводен консорциум е отказала коментар.

Най-големият производител на петрол в Казахстан, Tengizchevroil, заяви, че следи състоянието на товарните операции в съоръженията на терминала в Новоросийск. Производството и доставките на ръководеното от Chevron Corp. предприятие в системата на Каспийския тръбопроводен консорциум „може да се коригират от време на време в отговор на оперативните условия“, посочва се в отговор по имейл, в който се отказва коментар за конкретни нива на производство.

Петролният пазар е засегнат от почти пълно спиране на доставките на суров петрол през Ормузкия проток заради подновените военни действия между САЩ и Иран. Йеменските бунтовници хути заплашват саудитския износ и от Червено море, след като обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и предупредиха кораби в региона да не акостират в саудитските пристанища на Червено море.

Терминалът на Каспийския тръбопроводен консорциум в Новоросийск е най-голямата точка за износа на петрол от Казахстан и въпреки че се намира в Русия не е под западните санкции. Казахстанските петролни проекти се разработват в партньорства с международни петролни гиганти като Chevron Corp., ExxonMobil Holdings Corp. и Shell Plc.

Казахстан е вторият по големина доставчик на петрол за Европа и спадът в потоците ще засегне регионалните рафинерии в момент, когато те се стремят да заменят доставките от Персийския залив.

Украйна не е поела пряка отговорност за последните удари, засегнали и западни кораби. Украинските военни власти споменават атаки срещу неназовани петролни танкери в Черно море през последните дни. През миналата седмица Киев обяви, че украинските сили са ударили повече от 110 руски плавателни съда за девет дни в Азовско море, което се свързва с Черно море през тесен пролив край Новоросийск.

Атаките не са първите срещу инфраструктурата на терминала. Той е една от най-уязвимите енергийни точки в Черно море, като през 2025 г. нападения с дронове повредиха помпена станция, товарните съоръжения и друга инфраструктура.

Министерството на енергетиката на Казахстан осъди атаките, като посочва в изявление, публикувано на 19 юли, че те застрашават сигурността на международното корабоплаване, гражданската енергийна инфраструктура и доставките на енергийни суровини, пише FT.

Казахстан търси алтернативи на инфраструктурата, която транспортира петрол до Новоросийск, не само заради ударите, а заради опасения, че тя може в един момент да попадне под западни санкции. Значително увеличаване на доставките през Каспийско море обаче не е възможно.