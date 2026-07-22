Тръмп одобри знаковата ядрена сделка със Саудитска Арабия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално одобри знаково споразумение със Саудитска Арабия, което ще осигури на страната гражданска ядрена програма и потенциално ще отвори вратата за обогатяване на уран на територията на кралството. Това съобщава The Wall Street Journal, като се позовава на представители на администрацията във Вашингтон.

Сделката е за период от 30 години и се оценява на десетки милиарди долари. Споразумението ще предостави на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на Саудитска Арабия, като същевременно изключва други чуждестранни конкуренти, посочва медията.

Ключова клауза на споразумениет задължава американските компании да построят съоръжение за обогатяване на уран в Саудитска Арабия, ако съвместно проучване на двете страни определи, че подобна стъпка е оправдана.

Тази клауза би дала на САЩ влияние върху саудитската ядрена програма и, според представители на администрацията на Тръмп, начин да се предотврати злоупотребата с нея за военни цели, пише изданието.

Сделката се очаква да бъде представена пред Конгреса скоро. За някои законодатели тя ще е спорна, тъй като те се противопоставят на разпространението на ядрени технологии в нестабилния регион на Близкия изток.

Законодателите обаче трудно ще могат да блокират споразумението, тъй като това би изисквало съвместна резолюция и мнозинство от две трети от гласовете, отбелязва медията.

Тръмп е дал зелена светлина на споразумението в края на миналата седмица и се очаква то да бъде подписано в сряда от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт. Той обсъди сделката по време на първото си пътуване в чужбина до региона през април 2025 г. Райт тогава се срещна със саудитския енергиен министър, принц Абдулазиз бин Салман, който също ще подпише сделката.

„Споразумението може да помогне за съживяването на американската ядрена индустрия, да укрепи връзките между САЩ и Саудитска Арабия и да лиши Русия и Китай от стратегически важна роля в саудитската ядрена програма“, коментира Робърт Айнхорн, бивш дългогодишен високопоставен служител на Държавния департамент, който е съветвал както републиканската, така и демократическата администрация по въпросите на неразпространението на ядрени оръжия.

„Ако не съдържа адекватни ограничения, включително за обогатяването на уран, то може да увеличи рисковете от разпространение на ядрени оръжия в Близкия изток и отвъд него“, добавя Айнхорн.

Саудитските власти отдавна твърдят, че сделката е необходима, за да може кралството да развие ядрената индустрия, която би се възползвала от недоказаните още находища на уранова руда, за да се опита да удовлетвори вътрешните си енергийни нужди. Това би освободило по-голяма част от петрола за износ и би увеличило приходите на страната.

Саудитска Арабия настоява, че намеренията ѝ са мирни, въпреки че престолонаследникът Мохамед бин Салман, фактическият лидер на страната, коментира през 2018 г., че ако Иран някога разработи ядрено оръжие, неговата страна също ще го направи.

Westinghouse Electric и нейният реактор AP1000 ще бъдат сред най-големите бенефициенти от сделката. Реакторът AP1000 произвежда около 1100 мегавата електроенергия - достатъчно, за да захранва средно голям град или голям център за данни с изкуствен интелект.

Законодателите ще се фокусират все повече върху това дали предпазните мерки на сделката са адекватни, за да затворят вратата за разработването на потенциално ядрено оръжие.

Представители на администрацията на Тръмп казват, че американската роля в ядрената програма на Саудитска Арабия би изключила отклоняването на обогатен уран за военни цели и би гарантирала, че отработеното гориво от реактора не може да бъде преработено за производство на бомба.

Ако САЩ възразят срещу продължаването на обогатяването на уран след края на споменатото по-горе проучван, на кралството няма да бъде позволено да извършва обогатяване самостоятелно или с друг чуждестранен партньор в продължение на 10 години.

Критиците на сделката твърдят, че евентуална ядрена програма на Саудитска Арабия, особено с капацитет за обогатяване на уран или преработка на плутоний, би насърчило разпространението на ядрени технологии в Близкия изток.

„Където отива Саудитска Арабия, там отиват и Обединените арабски емирства, Турция и Египет. Идеята, че това ще има щастлив край, е заблуда“, коментира Хенри Соколски, изпълнителен директор на Образователния център за политика за неразпространение на ядрени оръжия.

Дебатът около саудитската ядрена сделка се изостря и заради бъдещите инспекции. Саудитците отхвърлят т.нар. допълнителен протокол – споразумение, въведено от Международната агенция за атомна енергия, което би осигурило по-строг мониторинг и инспекции. Представители на Вашингтон казват, че отделното споразумение, договорено със саудитците, ще осигури мониторинг на предоставените от САЩ обекти.

Според критиците на сделката планът ще бъде неадекватен за разследване на предполагаеми ядрени дейности, които не включват САЩ.

Новата сделка на Тръмп е спорна и по външнополитически причини. Администрацията на предшественика му – Джо Байдън, беше готова да продължи с ядреното сътрудничество с Рияд, но обвърза тази сделка от готовността на Саудитска Арабия да нормализира отношенията с Израел. Нормализацията се отложи, след като бойци на групировката „Хамас“ навлязоха от Ивицата Газа на територията на Израел и атакуваха музикален фестивал и селища в южните региони на страната. При атаката загинаха 1300 души, а след нея последва войната в Ивицата Газа.

Въпреки че Тръмп призовава Саудитска Арабия и други ислямски държави от региона да се присъединят към Споразуменията от Авраам, той не настоява Рияд да установи връзки с Израел, за да закупи американски ядрени технологии и да стартира своята гражданска ядрена програма.

Същевременно Белият дом се опитва да окаже натиск върху Иран да ограничи ядрената си програма и да предаде високообогатения си уран. Иран и Саудитска Арабия са регионални съперници и, според критиците на Тръмп, споразумението поставя администрацията му в неудобно положение. Представители на Вашингтон смятат, че няма противоречие, ако саудитската програма е обект на ефективни предпазни мерки.

Някои законодатели твърдят, че ядрена сделка със Саудитска Арабия е толкова чувствителен въпрос, че трябва да се изправи пред по-строга санкция от страна на Конгреса.

През 2018 г. група законодатели от Демократическата и Републиканската партия подкрепиха закон, който би блокирал ядреното сътрудничество с Рияд, освен ако Конгресът не гласува утвърдително за неговото одобрение. Законът така и не беше гласуван. Един от сенаторите, които настояваха за по-високата летва, беше тогавашният сенатор републиканец от Флорида Марко Рубио, сега държавен секретар в кабинета на Тръмп.